Livakovic, l’experimentat porter pel qual negocia el Barça: grans actuacions als Mundials i polèmica amb el Girona
El club blaugrana busca un guardameta per ocupar el lloc de Szczesny després de la finalització del seu contracte el 2027
Max Pérez
Dominik Livakovic és el nom que està agafant més força després de tancar les operacions estel·lars de Rodri i João Cancelo. El porter croat desperta molt d’interès al club blaugrana, que vol deixar algunes tasques fetes de cara al pròxim estiu.
L’actual substitut de Joan Garcia, Wojciech Szczesny, acaba contracte el juny del 2027 i tot apunta que arribarà la seva segona —i aquesta vegada definitiva— retirada. Per això, Deco ja va iniciar la recerca d’un segon porter pensant en el futur pròxim, i sembla que ja en té un a les mans.
El Barça negocia un acord amb el Fenerbahçe per Livakovic. Es calcula que l’operació giraria al voltant dels tres milions d’euros més alguns variables i, un cop fitxat, la idea seria enviar-lo cedit al Dinamo de Zagreb durant una temporada. Quan finalitzi el préstec, el porter de 31 anys ja tornaria a les files blaugranes per ocupar el lloc de segon porter.
Una icona a Croàcia
Livakovic és un porter experimentat, amb actuacions destacades en els dos últims Mundials —2022 i 2026— i Eurocopes —2021 i 2024— com a porter titular de la selecció croata. A Qatar, va ser l’heroi del partit contra el Brasil per accedir a les semifinals, amb aturades clau tant durant el partit com a la tanda de penals. Aquest estiu, també va ser excel·lent, especialment contra Anglaterra. Tot i la derrota, Livakovic va signar un partit espectacular amb vuit aturades, sis d’elles en només un minut i mig.
De fet, l’últim Mundial va ser la causa d’una polèmica que va esclatar a Girona el gener passat. El croat va aterrar a la Lliga el setembre del 2025, l’últim dia del mercat, ja que el seu club, el Fenerbahçe, havia incorporat Ederson com a porter titular.
El conflicte amb el Girona
Míchel va apostar per mantenir la porteria en mans de Gazzaniga, de manera que Livakovic, amb el Mundial a tocar, va prendre una decisió dràstica. Les normes FIFA permeten a un jugador inscriure’s amb tres equips en una sola temporada, però només el deixen jugar amb dos d’ells. El croat ja havia disputat alguns partits amb el conjunt turc abans d’arribar a Catalunya. En veure que no seria titular amb Míchel, i que no estaria a punt per al Mundial, va decidir no jugar amb el Girona per poder buscar-se un nou destí.
«És un tio espectacular, però té una línia temporal amb els seus objectius diferent dels objectius del Girona. Ell necessita jugar pel Mundial, no pel Girona, i m’ho va dir. És sincer i jo també. Em va dir que no volia ser aquí, que volia jugar en un altre equip perquè, si jugava amb el Girona, no podria jugar en un altre equip», va comentar el tècnic de Vallecas, reconeixent que fins i tot va arribar a negar-se a jugar partits de Copa del Rei.
Retorn al Dinamo de Zagreb
Finalment, Livakovic va aconseguir abandonar el conjunt català sense haver disputat ni un sol minut, cosa que li va permetre jugar amb el seu nou club: el Dinamo de Zagreb. Hi va arribar, de nou, en qualitat de cedit, tot i que ja havia jugat diverses temporades amb el club croat en el passat. «Hi va haver bastantes ofertes d’altres clubs, especialment d’Itàlia, però ja m’havia posat d’acord amb la directiva del Dinamo al novembre i cap altre club m’interessava. Vaig prendre la decisió tant per motius esportius com per les emocions cap al Dinamo», va reconèixer el porter en la seva presentació.
A la capital croata, va poder tornar a disputar partits per arribar en plena forma amb la seva selecció. Tot i que ha desenvolupat pràcticament tota la seva carrera a la lliga del seu país, Livakovic també ha disputat competició europea en totes les seves temporades amb el Dinamo de Zagreb, acumulant 16 partits de Champions League —més 29 de rondes prèvies— i 37 d’Europa League, alguns amb el Fenerbahçe.
Per tot plegat, el Barça pretén tancar aquesta operació per assegurar-se un porter amb veterania i bon rendiment en partits de màxima exigència, amb la intenció que ocupi el segon lloc de la porteria blaugrana després de la marxa de Szczesny.
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Via: El Periódico
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