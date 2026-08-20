Nick Kyrgios, suspès per un positiu en cocaïna en un control al juny
MAX PÉREZ
El tennista australià Nick Kyrgios ha sigut suspès provisionalment al donar positiu en cocaïna en un control el 22 de juny, durant el Mallorca Open. L’Agència Internacional d’Integritat del Tennis (ITIA) va detectar la presència de benzoilecgonina en la seva mostra, un metabòlit de la cocaïna.
Si bé té dret a apel·lar la suspensió provisional, l’australià ha reconegut la seva responsabilitat a través d’un comunicat que ha publicat al seu compte d’Instagram. De fet, l’ITIA ja ha afirmat que encara no s’ha presentat cap apel·lació.
Qui va arribar a ser número 13 del món està suspès des del 4 d’agost. Per això Kyrgios no podrà jugar, entrenar ni assistir a tornejos de Grand Slam ni a cap altre esdeveniment, sancionat pels circuits de tennis masculí i femení, a l’espera del veredicte d’un tribunal. "El meu cos no ha sigut capaç de fer el que la meva ment espera que faci", detalla en el seu comunicat. "Acceptar que estic a prop del final de la meva carrera ha sigut més difícil del que hauria imaginat, res d’això justifica el que vaig fer", admet el tennista, de 31 anys, en una nota.
"Ho sento molt pels meus fans, la meva família, els meus patrocinadors i els meus éssers estimats", afegeix Kyrgios. "Per sobre de tot, demano perdó als nens que em segueixen. Soc conscient de l’exemple que això dona, i estic profundament decebut amb mi mateix", reconeix.
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