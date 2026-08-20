Olot i Figueres celebren la quarta edició del Torneig TEA
El Municipal d’Olot va acollir una jornada amb diversos partits entre diferents equips dels dos clubs, on els beneficis generats s’han destinat a l’associació TEA Garrotxa
Tarda solidària ahir a l’Estadi Municipal d’Olot. La Unió Esportiva Olot i la Unió Esportiva Figueres van organitzar, per quart any consecutiu, una jornada en què van celebrar-se fins a quatre partits, això sí, en format reduït de dues parts amb una durada de vint-i-cinc minuts per part.
El teló va aixecar-se a les 18:30 h, tal com estava previst, amb l’amistós entre els juvenils masculins; una hora més tard, a les 19:30, va arribar el torn de les juvenils femení dels dos clubs. Un cop acabada l’estona de futbol formatiu, va arribar el moment del vessant més solidari, amb el duel entre el Club Atletisme Garrotxa i la Unió Esportiva Figueres Integra, els projectes solidaris de garrotxins i figuerencs. Finalment, per tancar la cita, es va disputar el duel entre els primers equips masculins de l’Olot i el Figueres, amb clara victòria del conjunt amfitrió (4-1). Els gols de Xaloc, Walid, Alhagie i Gil Muntadas van servir per capgirar la diana inicial de Joel Casado, que va avançar la Unió als primers minuts.
La d’ahir va ser la quarta edició del Torneig TEA, una iniciativa solidària en favor de l’associació de famílies que va néixer el febrer de 2018 com una iniciativa d’un grup de pares i mares amb fills amb Trastorn de l’Espectre Autista que organitzen els dos clubs gironins. Enguany s’ha celebrat a Olot, com també la segona edició. La primera i la tercera van celebrar-se a Vilatenim, repartint-se la seu anualment entre els dos clubs.
Més enllà del benefici que generen les entrades venudes, que tenien un cost de deu euros, tota la jornada va estar enfocada a donar a conèixer els projectes i les activitats de l’associació. A més, al llarg dels partits, es va celebrar el sorteig de samarretes de jugadors com Arnau Tenas (Mallorca), Ferran Jutglà (Celta) o Albert Orriols (Sabadell).
Avui, Ronin
Després de la jornada d’ahir, avui els jugadors de Roger Vidal es tornaran a vestir de curt, aquesta vegada per a enfrontar-se a un equip de Tercera Catalana. Malgrat la diferència de categoria, és un amistós que ha aixecat força expectació, com demostra el ritme de venda d’entrades. Això és pel fet que el rival, el Ronin FC, és l’equip presidit per al famós creador de contingut Ibai Llanos, que la temporada passada debutava a Quarta Catalana. El partit es disputarà a les 19:30 h.
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