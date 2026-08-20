Ronaldinho, amb 46 anys, aterra a Itàlia per a la seva presentació com a nou jugador del Ravenna
El guanyador de la Pilota d'Or arriba a Itàlia per unir-se al Ravenna, club amb un projecte d'expansió de marca
Ronaldinho Gaúcho ha aterrat aquest dijous a l’Emília-Romanya, a Itàlia, per assistir a la seva presentació com a nou jugador del Ravenna, equip de la Sèrie C pel qual va fitxar com a estratègia comercial del club italià i amb el qual està previst que disputi almenys un partit oficial.
L’astre brasiler, que el mes de juny passat va anunciar el seu retorn al futbol professional als 46 anys de la mà d’aquest equip del nord d’Itàlia, ha aterrat a l’aeroport de Forlì per ser presentat en els actes organitzats pel conjunt de Ravenna amb motiu de la nova temporada.
El club ha difós a les xarxes socials imatges de ‘Dinho’ a la seva arribada a Itàlia, en què es veu la llegenda del futbol fent el seu mític gest, conegut com a ‘shaka’, en què aixeca el polze i el dit petit mentre doblega els altres dits cap al palmell.
El guanyador de la Pilota d’Or i campió del món amb la Canarinha ha arribat a la regió emilianoromanyola en un vol procedent de Milà, ciutat on va jugar dues temporades i mitja i on s’ha trobat amb el croat Luka Modric, tal com ha mostrat el mateix brasiler a les seves xarxes socials.
Ronaldinho manté una gran relació amb el president, Ignazio Cipriani, empresari italià de la família propietària del grup de restauració Cipriani, que va adquirir el Ravenna el 2024 com un projecte personal i d’arrelament a la seva ciutat natal amb l’objectiu de fer créixer el club.
L’operació amb l’històric jugador té una clara vocació internacional i d’expansió de marca, i compta amb el suport de socis com Black Duck i d’acords comercials com el signat amb Nike.
Està previst que l’astre disputi un partit oficial amb l’equip de la tercera categoria italiana, tot i que el club encara no ha revelat quan podria produir-se el seu debut.
En la presentació oficial del jugador de fa gairebé dos mesos, celebrada a Miami, Ronaldinho va insistir que la seva motivació principal continua sent la felicitat que li produeix la pilota.
«El futbol sempre ha estat alegria per a mi i estic emocionat de portar aquest esperit al Ravenna. Que comenci la màgia!», va dir aleshores.
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