Vuelta d’estrelles a Mònaco
Tadej Pogacar aspira a guanyar l’única gran prova que li falta en el seu estratosfèric palmarès, tot i que tindrà l’oposició del també eslovè Primoz Roglic, vencedor en quatre ocasions de la ronda espanyola però que arriba tocat després de patir un atropellament fa unes setmanes.
Sergi López-Egea
Quan es condueix per l’autopista A8 ja es veuen camions, furgonetes i cotxes d’equips ciclistes. És potser la ruta francesa que porta més trànsit en època estival, la que uneix les principals ciutats del país amb la Costa Blava. I, ja se sap, estiu és sinònim de platja, tot i que estiguin atapeïdes, i també de bicis, perquè aquest dissabte comença la Vuelta, que surt de Mònaco, país cap on viatja la caravana de la carrera.
Potser hi ha corredors que no han hagut de fer les maletes, simplement anar pedalant a la sortida, i principalment són dues de les grans estrelles que acudeixen a la Vuelta. Tots dos són eslovens i veïns de Mònaco: un és Tadej Pogacar, que viu al barri monegasc de Montecarlo, on hi ha el casino, i l’altre és Primoz Roglic, que ha tingut l’organització en suspens perquè va patir un atropellament a principis de mes. Finalment acudirà a la prova, que ha guanyat quatre vegades, i portarà el dorsal número u.
La carrera es presenta sota l’influx de Pogacar, que té penjada la medalla d’únic favorit al triomf final, perquè és el millor, perquè s’ha apuntat per guanyar la Vuelta, un dels pocs títols esportius que li falten, i perquè, amb ell en acció, qualsevol carrera, excepte la París-Roubaix que encara se li resisteix, els altres participants han de lluitar per la segona plaça de la general.
El pes de l’edat
No obstant, aquesta Vuelta que començarà dissabte amb una contrarellotge de 9,4 quilòmetres que discorrerà pels carrers de Mònaco, amb el circuit de fórmula 1 inclòs, va més enllà de la presència del fenomen eslovè i del seu compatriota Roglic, que, a part de l’accident d’agost, porta una temporada bastant irregular i lluny dels èxits d’abans, potser perquè els 36 anys li comencen a passar factura. Només ha guanyat el campionat eslovè de contrarellotge. Absent del Tour i del Giro, la seva millor posició lluny del seu país ha sigut la cinquena plaça, al març, a la Tirrè-Adriàtic. "Guanyar quatre vegades la Vuelta ha sigut un somni que mai hauria imaginat, i no vull pressionar-me en el que faré en aquesta edició. Prefereixo anar dia a dia", ha manifestat Roglic.
La resta d’estrelles viatgen principalment a Niça des d’aeroports com els de Barcelona i Tolosa, que són els que utilitzen els corredors d’Andorra per agafar els vols. Entre els andorrans d’adopció i els de residència destaca l’equatorià Richard Carapaz, campió olímpic, guanyador del Giro, podis al Tour i Vuelta, i que va ser el gran animador de l’última setmana de la Grande Boucle amb dos triomfs als Alps i amb la classificació de la muntanya.
Des d’Andorra també ha viatjat el mallorquí Enric Mas, que no va participar en el Tour per preparar-se la Vuelta. Als seus 31 anys, ha guanyat tres segones posicions i una tercera entre sis participacions. Liderarà un Movistar que acudeix a Mònaco molt més fort que en el Tour, que continua negociant en l’apartat femení el fitxatge de Paula Blasi i que disputarà la Vuelta amb el belga Cian Ujtdebroecks i el val·lisoletà Iván Romeo.
La revenja de Wout van Aert
Però si s’ha de contemplar un ciclista diferent, espectacular fins i tot en la seva manera de pedalar, l’únic que ha guanyat aquest any a Pogacar (a Roubaix), és Wout van Aert, al capdavant del Visma i amb l’ànsia de poder treure’s de sobre el disgust que li va suposar la caiguda de fa dos anys, camí dels llacs de Covadonga, quan portava el jersei verd i s’havia col·locat al capdavant de la classificació de la muntanya.
Aquesta Vuelta servirà perquè dos símbols del ciclisme basc es puguin acomiadar de forma total o parcial. Pello Bilbao (Bahrain) penja la bici després de la ronda espanyola i Mikel Landa (Soudal) deixarà el seu actual equip per posar-se al capdavant de la Fundación Euskadi, on espera tancar el cicle professional.
A l’UAE, encara que Pogacar no hi fos, també compten amb el portuguès Joao Almeida, segon l’any passat, una edició marcada per les protestes contra la presència del desaparegut equip de l’Israel; per tant, si no corregués el corredor eslovè, l’equip té prou qualitat per aspirar també a la victòria a la Vuelta. Per això tampoc seria estrany que l’astre eslovè fes de gregari si té la prova resolta, com va fer en el Tour amb Isaac del Toro, al qual va ajudar a pujar al podi i a guanyar la classificació dels joves.
No s’ha d’oblidar Carlos Rodríguez (de l’equip Netcompany Ineos) en un any gens fi, malauradament, ni de bon tros l’austríac Felix Gall (Decathlon), que va acabar el Giro en segona posició, ni els dos caps del Lidl-Trek, danesos tots dos, Mattias Skjelmose i Mads Pedersen.
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