Flick tindrà el nou que demanava
El tècnic continua reclamant tres mesos després el fitxatge del substitut de Lewandowski, però va aclarir que confia plenament en Deco. El director esportiu garanteix l’arribada d’un davanter. Queden 12 dies de mercat.
Joan Domènech
Esgotarà fins a l’últim dia Deco per donar a Hansi Flick el nou que l’entrenador demana des de fa mesos. No l’hi pot pas negar. Flick ha patit des que va arribar el 2024 els rigors de la malmesa economia del Barça, la cotilla del fairplay i, després de dos títols de Lliga, només havia demanat un reforç prioritari: el substitut de Robert Lewandowski.
El va demanar al juny, al juliol i a l’agost, i, ara com ara, no ha arribat. Encara més, el drama d’haver perdut Lewandowski (120 gols en quatre temporades) s’ha agreujat amb la marxa de Ferran Torres (65 gols en quatre temporades i mitja), el substitut més natural del davanter polonès. Deco va admetre que la funció que exercia Torres, amb capacitat per jugar a les bandes, està compensada amb els fitxatges d’Anthony Gordon i Karim Adeyemi, contractats, però, abans que el valencià no arribés a un acord amb el Paris Saint-Germain i el club en demanés el traspàs.
Hi haurà moviment
"Segurament farem algun moviment", va acceptar Deco a la conclusió del Gamper, sense poder precisar qui, quant ni quan. L’excel·lència seria Julián Álvarez pels 100 milions oferts a l’Atlètic i abans de volar a Elx aquest diumenge (21.30 h). Altrament, ha de ser un nom consensuat amb Flick. El tècnic ha d’aprovar l’alternativa. Per això no paren de sortir noms que presumptament persegueix el Barça.
"Encara busquem un nou". Va repetir Flick dimecres la mateixa frase dos mesos més tard, sense ànim de crítica. "Deco ha fet una feina fantàstica fins ara i tinc l’esperança que tot es resoldrà. Hi confio", va manifestar un comprensiu Flick després de la presentació de l’equip i l’amistós contra l’Al-Ahly (2-1).
El tècnic sap, però, que el director esportiu s’enfronta al gran repte del mercat. Per això no ho ha aconseguit. "Per més que trobis un jugador bo, sempre serà difícil substituir Robert. És un davanter que ha marcat una època", va admetre Deco per compartir amb l’afició la complexitat de l’empresa, potser com a atenuant per no haver omplert encara el buit deixat per Lewandowski. Ni realment ni figuradament. No ha vingut ningú en lloc seu. Durant la pretemporada s’ha trampejat amb Hamza Abdelkarim, el nou egipci que sí que té el Barcelona Atlètic.
Abdelkarim és el màxim anotador de l’equip. Ha jugat tots els partits. "Hamza és un bon davanter. Es pot veure quan ataca la centrada", va dir Flick, ponderant una de les seves virtuts i de les quals no va sobrat l’equip.
"Un líder"
Era el quart gol del jove futbolista (18 anys), de qui va destacar l’olfacte de gol en el primer amistós de Birmingham a l’anotar un doblet –"si hi ha una ocasió, has de ser-hi, i ell hi va ser"– i a qui va observar dimecres la capacitat per aguantar la pilota a les sortides directes des de la defensa. Flick, però, vol un futbolista ja contrastat. Igual com els incorporats aquest estiu per compensar la joventut de la plantilla amb dosis d’experiència i saber estar a l’altura. El paradigma és Rodri. "Un líder", segons Flick.
"Rodri va demostrar en el Mundial que és dels millors del món. Va donar estructura a l’equip, organitza bé el joc, pot decidir si jugar més ràpid o més lent i també ajuda molt la defensa", va dir Flick. Rodri té 30 anys, João Cancelo n’ha fet 32, Gordon en té 25 i Adeyemi, 24. Trenca la norma Jesse Bisiwu (18), una oportunitat de mercat.
"No fitxem Rodri per prendre’l a un altre equip. No hem entrat en la lluita amb el Madrid. L’hem fitxat per les coses que ens pot aportar", explicava Deco, recordant que "tots els fitxatges tenen un sentit", ja que el propòsit del Barça "és tenir més bon equip cada any".
No faltaran a Flick les tradicionals limitacions per començar la Lliga per la falta de fitxatges o d’inscripcions. I, com sempre, va expulsar les excuses. "Tenim un equip fantàstic i estarem preparats a Elx", va garantir.
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