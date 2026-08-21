Les anàlisis de dopatge de la Vuelta es faran a París
Els laboratoris de Barcelona i Madrid estan tancats per obres, cosa que obliga a portar les mostres d’orina i de sang al centre de la capital francesa.
Sergi López-Egea
Per primera vegada en la història, des que hi ha controls antidopatge, les mostres que es prenguin durant la disputa de la Vuelta s’analitzaran a l’estranger i no als dos laboratoris acreditats a Espanya, a Madrid i a Barcelona. Les primeres anàlisis antidopatge en la ronda espanyola es van portar a terme el 1969.
Concretament, les diferents preses d’orina i de sang dels corredors participants seran enviades al Laboratori Antidopatge Francès (LADF), ubicat al parc científic de la localitat d’Orsay, a 30 quilòmetres de París, que va ser el centre encarregat d’analitzar les gairebé 6.300 mostres que es van prendre durant els Jocs Olímpics del 2024 celebrats a la capital francesa. Espanya es troba en aquests moments amb els dos laboratoris acreditats per l’AMA (Agència Mundial Antidopatge) tancats per reformes, el de Madrid, des del juliol, i el de Barcelona, des d’aquest agost, cosa que impossibilita que es puguin fer els treballs en la recerca de substàncies o mètodes prohibits.
L’AMA continua sent l’entitat encarregada de la lluita internacional contra el dopatge, malgrat que des del 2018 delega el control i la realització de les proves analítiques a l’ITA (Agència Internacional de Controls). La Vuelta, igual com passa amb altres curses ciclistes com ara el Tour, es responsabilitza com a organització de la custòdia de les proves una vegada fetes les anàlisis.
En aquesta Vuelta, que comença demà a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada, les mostres es prendran tant a la zona d’arribada (corredors destacats en l’etapa i la general i altres agafats a l’atzar) com als hotels, amb controls per sorpresa. Les primeres anàlisis es van portar a terme ahir mateix, amb tots els ciclistes pernoctant als hotels assignats per l’organització, principalment en territori francès pels voltants de Mònaco, on comença la competició, i Niça.
La mateixa AMA va comunicar la setmana passada que aprovava el tancament temporal del Laboratori de l’Institut de Salut Carlos III, ubicat a l’edifici contigu a la seu del Consell Superior d’Esports (CSD), situat al districte de Moncloa-Aravaca de Madrid.
La custòdia
"Durant la suspensió, el laboratori no està autoritzat a realitzar anàlisis de mostres d’orina o sang amb finalitats antidopatge. No obstant, continuarà analitzant mostres de sang per al mòdul hematològic del passaport Biològic de l’Atleta (PBA). Atès que la suspensió del laboratori no es deu a cap problema analític ni de compliment normatiu, les mostres actualment emmagatzemades podran estar sota la seva custòdia", va informar l’AMA.
En anteriors rondes espanyoles s’enviaven les mostres a l’estranger de manera esporàdica, en sortides lluny d’Espanya per raons operatives. La Vuelta va partir de Lisboa (2024) i Torí (2025) abans de Mònaco, on tindrà lloc aquest any la primera etapa, dissabte, una contrarellotge de 9,6 quilòmetres per carrers del principat, en què es recorrerà com a punt més important el traçat del circuit de Fórmula 1. Després se celebrarà una altra etapa amb final a Manosque (a la Provença) i una altra que acabarà a Font Romeu, totalment francesa, abans de la jornada andorrana, quarta etapa, dimarts vinent, 25 d’agost.
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