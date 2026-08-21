Les noves cares del campió
El renovat Barça de Pere Romeu, amb la brasilera Kerolin com a gran atracció, tindrà avui la seva gran posada de llarg davant l’afició a l’estadi Johan Cruyff amb la disputa del Trofeu Joan Gamper (20.00 h, TV3). Patri Guijarro relleva Alexia Putellas en la capitania.
Laia Bonals
Comença una nova etapa a Can Barça. Un nou cicle amb molts elements de l’anterior. El Barça de Pere Romeu es posa en marxa després d’un estiu complicat i per moments trist, però una qualitat que comparteixen tots els grans campions és no donar-se per vençuts. Això vol fer l’equip blaugrana, vigent campió de tot (Champions, Lliga, Copa i Supercopa d’Espanya): mantenir el regnat i trobar de nou la seva millor versió. Per fer-ho, als despatxos de l’entitat hi ha hagut molta feina. Les sortides doloroses d’Alexia Putellas, Ona Batlle, Mapi León i Salma Paralluelo van deixar enormes buits a la plantilla, però s’han incorporat noves peces i s’han potenciat lideratges interns amb una nova capitana: Patri Guijarro.
Nova referència en atac.
La samba ha arribat al Barça. Kerolin Nicoli, procedent del Manchester City, és el gran fitxatge d’aquest mercat d’estiu blaugrana. La golejadora brasilera, que complirà 27 anys al novembre, s’ha convertit en el fitxatge més car de l’equip després que l’entitat blaugrana desemborsés 1,2 milions per ella. Ve a ocupar la vacant que va deixar la marxa de Salma Paralluelo a la banda i destaca pel seu desequilibri en l’un contra un, la seva velocitat i la seva facilitat per fer gol. Sens dubte, és un perfil diferent del que ha tingut fins ara el Barça i serà necessari veure com s’adapta a l’equip i al vestidor, on ja s’ha entès molt bé amb les seves companyes.
Tornada a casa.
També hi ha qui torna a casa. Martina Fernández tornarà a vestir la samarreta blaugrana una temporada i mitja després de marxar. Després de debutar amb el primer equip el febrer del 2022, quan tenia 17 anys, el seu creixement va ser exponencial i continu durant les següents dues campanyes, on va entrar a formar part del primer equip. No obstant, el gener del 2025 va marxar cedida a l’Everton, club que va acabar fitxant-la a l’acabar la temporada. Aquest estiu el Barça ha exercit el dret de recompra i la futbolista empordanesa torna al club de la seva vida per continuar creixent com una defensa amb intel·ligència tàctica, bona sortida de pilota i també capacitat de lideratge.
Talent jove.
A més de Martina Fernández, el Barça ha incorporat Renée van Asten, procedent de l’Ajax. La defensa neerlandesa, de 19 anys (fa els 20 a l’octubre), té firmat fins al 30 de juny del 2030 i arriba a Barcelona després de completar la seva temporada d’irrupció en el futbol d’elit. "[Venir al Barça] ho significa tot per a mi. És un gran honor i estic molt orgullosa de poder ser aquí amb la meva família. Tot és molt nou per a mi, tantes càmeres, però realment significa moltíssim per a mi", va confessar la central que ja s’ha fet al vestidor blaugrana.
I la quarta i última incorporació (de moment) ha sigut la de la portera Tyler McCamey, que arriba lliure procedent del Dallas Trinity FC i amb contracte blaugrana fins al 2028. Si bé és veritat que la seva arribada reforça la porteria, no s’espera que tingui un paper protagonista, ja que, en principi, serà la tercera portera per darrere de Cata Coll, titular indiscutible, i Gemma Font.
Nous lideratges.
Patri Guijarro agafa el relleu d’Alexia Putellas. La mallorquina serà la capitana, agafarà el braçalet després de la marxa de la Reina i es consuma així el traspàs de poders que ja va iniciar la de Mollet del Vallès abans de fitxar pel London City. Amb Patri, Marta Torrejón mantindrà els galons respectant l’experiència i la llegenda que és la defensa catalana, que inicia la seva 14a temporada al club blaugrana. També formaran part del grup de capitanes Irene Paredes, com l’any passat, i Aitana Bonmatí i Caroline Graham Hansen, que s’estrenen aquesta temporada.
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