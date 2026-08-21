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La tercera presentació de João Cancelo

La tercera presentació de João Cancelo | / EFE

La tercera presentació de João Cancelo | / EFE

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QUIQUE GARCÍA

El defensa portuguès inicia la tercera etapa al Barça –un fet històric– amb un contracte estable després de dues cessions (el 2023 i gener del 2026). Cancelo va revelar que Dani Alves va ser el seu únic referent futbolístic i que des que el va veure al Barça del 2009,"el millor equip de la història del futbol", ha anhelat jugar amb la samarreta blaugrana.

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