Futbol
El Barça i l'RFEF estudien suspendre l’acte d’homenatge als campions del món després de les càrregues policials a Elx
Els futbolistes que van ser campions del món als Estats Units havien de ser homenatjats abans del Barça-Athletic d’aquest dimecres (21.00 h.)
Francisco Cabezas
Va pensar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que seria una bona idea organitzar diferents homenatges als futbolistes que van ser campions en el Mundial passat. A San Mamés, allò va sortir malament i els protagonistes es van endur una xiulada monumental. Aquest dijous li arribava el torn a l’Spotify Camp Nou (21.00 h) , on vuit blaugrana, encapçalats per Rodri Hernández, estaven cridats a ser homenatjats. Però tant el Barcelona com l’RFEF estan estudiant suspendre l’acte, segons va avançar RAC1 i va poder confirmar aquest diari.Les càrregues de la Policia Nacional contra seguidors blaugrana diumenge passat a Elx han portat els diferents actors a considerar seriosament la cancel·lació de l’acte.
L’homenatge havia de ser una cosa senzilla per a Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal i Rodri. Mostrar el trofeu, rebre uns aplaudiments abans de començar el partit, i ja està. Però els últims esdeveniments no conviden a una rebuda agradable, després que diversos aficionats del Barça veiessin com els arrabassaven diferents estelades, i especialment els cops rebuts per un aficionat del Barça per part de la Policia Nacional. Una acció policial que, segons va informar aquest dimarts el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, està ja sent investigada per part del cos.
Ús desproporcionat de la força policial
Marlaska, de fet, va arribar a admetre que «hi va poder haver» un ús desproporcionat de la força policial contra els aficionats del Barça davant les portes del Martínez Valero.
Està previst que aquest mateix dimecres, tant el Barcelona com l’RFEF acordin què fer, apuntant les fonts consultades que serà difícil organitzar cap homenatge als futbolistes de la selecció espanyola.
L’ANC, a més, va anunciar la seva intenció de repartir 10.000 banderes estelades als voltants del Camp Nou amb la idea d’onejar-les, ja no només durant l’homenatge als futbolistes campions del món amb Espanya, sinó durant la resta del partit.
El mateix FC Barcelona, de fet, ja venia de denunciar mitjançant un comunicat l’actuació policial a Elx.
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