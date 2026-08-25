Bàsquet
El FIATC Girona confirma l'arribada de Jassel Pérez
El dominicà arriba després de disputar la final de Puerto Rico i es converteix en la dotzena peça del conjunt gironí
Tal com va avançar Diari de Girona, el FIATC Girona ha fet oficial el fitxatge de Jassel Pérez, que el pròxim 12 de setembre farà 25 anys, per a dues temporades. D'origen dominicà, es tracta d'un escorta explosiu, amb molt perill a camp obert, i un talent natural per les situacions individuals.
La seva arribada estava signada feina setmanes, però no ha estat fins a la victòria de Vaqueros de Bayamón a la final de la lliga de Puerto Rico, que Pérez no ha finalitzat el seu compromís amb el conjunt porto-riqueny i el FIATC Girona ha pogut fer oficial la seva incorporació. La final contra Aguadao Santeros s'ha allargat fins al sisè partit i el nou jugador gironí ha tingut un paper destacat, aportant una mitja de 18,9 punts per partit i 5,3 rebots en els 18 partits del play-off que ha disputat.
El dominicà, però, encara haurà d'esperar uns dies per aterrar Fontajau, ja que tot just acabada la final va haver-se de desplaçar amb la seva selecció, la República Dominicana, amb qui ja es troba concentrat per afrontar dos partits, contra Xile i el Brasil, que seran els dos primers compromisos de la segona fase del torneig americà per a classificar-se per al mundial de Qatar, que es disputarà l'any vinent.
Jassel Pérez va fer el seu debut a la Lliga Endesa la temporada passada, de la mà de Coviran Granada. El conjunt granadí, que va fer-se amb els drets del jugador l'estiu passat per després cedir-lo a Cantàbria, el va repescar el gener passat per intentar salvar la situació del conjunt nassarita a l'ACB. Malgrat no assolir la salvació, el rendiment del dominicà va ser notable, carregant-se l'equip a l'esquena durant els 23 partits que va disputar, fent una mitjana de més d'onze punts per partit i fins a 3,8 rebots.
Més enllà del seu talent i joventut, Fernando San Emeterio ha volgut destacar l'aspecte mental del jugador, que des de la notícia del seu fitxatge havia estat un tema de conversa. "És un jugador molt humil, que treballa molt bé i que té molta gana de créixer i competir. Per tot això, creiem que encaixa perfectament amb la nostra filosofia i amb la nostra identitat”, ha remarcat el director esportiu del FIATC Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
- Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
- El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
- Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
- Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
- Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes