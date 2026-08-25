Bàsquet
Les lesions amenacen l’inici de temporada del FIATC Girona
Amb només una setmana d’entrenaments, el conjunt gironí ja ha hagut de lamentar les lesions d’Isaac Vázquez i Aljaz Kunc
Les baixes han estat el mal endèmic de l’entitat des de l’arribada a la lliga Endesa
Les lesions han estat sempre un mal major des que el club presidit per Marc Gasol ha retornat l’ACB a la ciutat de Girona. La temporada del debut per a Bàsquet Girona a la Lliga Endesa va passar amb Pierre Oriola, que tan sols va jugar un total de 7 partits i va tenir un pas per Girona pràcticament testimonial. La segona temporada, una lesió de Juani Marcos quan l’equip més necessitava la direcció de joc de l’argentí, que ja havia trobat la manera de ser diferencial a Fontajau, va frenar la progressió d’un equip que va haver de canviar d’entrenador a mitja temporada.
La temporada passada, Maxi Fjlerup va disputar només tres partits i Juan Fernández es va perdre tot el tram final. És veritat que el calendari europeu és cada vegada més exigent, però per un Bàsquet Girona que fins ara tan sols disputava una competició amb un partit a la setmana, aquest registre d’activitat a la infermeria és inassumible.
Mateixa estratègia
L’any vinent l’equip s’estrenarà a Europa, a la FIBA Europe Cup, però la direcció esportiva, juntament amb Moncho Fernández i el seu equip tècnic, ha optat per no canviar d’estratègia, confiar a no tenir episodis greus de lesions i començar la temporada amb una plantilla de 12 jugadors i, si cal, que caldrà, recolzar-se dels jugadors de l’U22 per a donar un cop de mà.
La idea sobre el paper té parts positives i parts negatives. Agafar-se l’estrena europea com un camp de proves i de fogueig per a la gent de la base és una oportunitat ideal per continuar construint el talent de la casa. Tot i això, els desplaçaments en avió i la càrrega que suposa el doble partit cada setmana, pot fer pensar que amb una plantilla de dotze integrants, el mal endèmic amb les lesions i el reforç del filial, continua essent un fons d’armari curt.
Tocats d’inici
Tot plegat encara trontolla més si, amb tan sols una setmana d’entrenaments a Fontajau, dos jugadors de la primera plantilla del ja anomenat FIATC Girona han caigut lesionats. Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i el club està pendent de veure l’evolució per actuar. Aljaž Kunc té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta, que sembla més lleu que la lesió del gallec.
Segurament és millor que passi ara que no amb el tren de la temporada en marxa, però aquest episodi posa de manifest una vegada més, que una plantilla de 12 jugadors és una plantilla curta, i encara més si la infermeria de Girona té l’historial que té.
Avui es farà oficial la incorporació de Jassel Pérez, que, per cert, no ha tingut vacances i no aterrarà a Fontajau fins al setembre i sense haver descansat. Tal com havia dit el club, havia de ser l’última incorporació que tancava la plantilla. Veurem si la doble lesió ha alterat en certa manera l’opinió de Moncho Fernández, fidel a la idea que gestionar plantilles llargues és complicat, i el club aprofita els últims dies de mercat estival per a buscar jugadors que ajudin l’equip a tenir una mica més de fons d’armari per afrontar amb més garanties la doble competició.
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