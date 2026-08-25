Livaković aterra aquest dimarts a Barcelona per fitxar pel Barça
El porter aterrarà aquesta tarda a la terminal de vols privats de Barcelona i demà passarà la revisió mèdica a la Ciutat Esportiva
Carlos Monfort
Dominik Livakovic ja té preparat el seu aterratge a Barcelona. El nou fitxatge blaugrana arribarà aquesta mateixa tarda a la capital catalana per començar a completar els últims passos abans d’incorporar-se oficialment al Barça.
Segons ha pogut saber SPORT, el porter croat té previst aterrar cap a les 17.30 hores a la terminal de vols privats de Barcelona. Des del club ja estan preparats per rebre un futbolista pel qual la direcció esportiva ha fet una aposta pensant tant en el present com en el futur de la porteria.
El full de ruta està marcat. Després de passar les primeres hores a Barcelona, Livakovic està citat demà per sotmetre’s a la corresponent revisió mèdica a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Un cop superat aquest tràmit, podrà continuar amb els últims passos de la seva incorporació.
Al Barça valoren molt positivament l’operació. Deco s’ha volgut anticipar al que pugui passar a la porteria durant els pròxims mesos i deixar coberta una posició important abans que Wojciech Szczesny acabi contracte.
Pendents de decidir el seu futur immediat
La gran incògnita ara és què passarà amb Livakovic aquesta temporada. Una de les possibilitats que contempla el Barça és buscar-li una cessió perquè tingui continuïtat i recuperar-lo quan Szczesny acabi contracte. Tot i això, encara no hi ha una decisió definitiva.
També hi ha sobre la taula l’opció que es quedi directament a la plantilla. Tal com ha avançat Sique Rodríguez a la Cadena SER, el Barça contempla que Livakovic pugui continuar aquesta mateixa temporada a les ordres de Hansi Flick.
Serà una decisió que haurà de prendre la direcció esportiva un cop completada la seva incorporació. De moment, el primer pas arribarà aquesta tarda. Livakovic aterra a les 17.30 hores a Barcelona i demà passarà la revisió mèdica abans de començar la seva nova etapa com a futbolista blaugrana.
Via: Sport
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