Livakovic arriba a Barcelona per signar fins al 2030: fill de polític, especialista en penals i admirador de Casillas i Buffon
El porter croat de 31 anys passarà aquest dimecres la revisió mèdica abans que se n’oficialitzi el fitxatge
Francisco Cabezas
La direcció esportiva del Barcelona tenia clar que la porteria, més enllà que no hi hagi discussió sobre la titularitat de Joan Garcia, estava una mica coixa. Tot i que el polonès Wojciech Szczesny ha tingut un paper important dins del vestidor —no tant per les seves actuacions sota pals—, la sortida de Ter Stegen cap a l’Ajax de Míchel convidava a reforçar encara més la posició. L’escollit ha estat el croat de 31 anys Dominik Livakovic, porter de gran prestigi ‘mundialista’, que arriba a Barcelona per passar ja aquest dimecres la revisió mèdica i signar el seu contracte fins al 2030.
Tot i que el Barça va acordar amb el Fenerbahçe turc el fitxatge de Livakovic (dos milions d’euros fixos més dos més en incentius) amb la idea de cedir-lo aquesta temporada fins que Szczesny abandonés el club, la Cadena SER va avançar que l’entitat blaugrana ha canviat de parer. És a dir, que Livakovic, finalment, tindria un lloc per completar l’actual plantilla. Una decisió que ha d’agrair el tècnic Hansi Flick, especialment si té la intenció de donar una mica de descans a Joan Garcia i pot confiar a Livakovic els partits de Copa. Ja es veurà.
En qualsevol cas, Livakovic, per fi, tindrà la recompensa a una carrera marcada per les seves formidables actuacions a la Copa del Món: per al record queden els quatre penals aturats amb la selecció croata, tercera al Mundial de Qatar del 2022 (tres al Japó als vuitens de final i un al Brasil als quarts), i les seves set intervencions contra Anglaterra (malgrat la derrota per 4-2) en l’últim Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, en què els croats van ser eliminats als setzens de final contra Portugal.
El seu pas pel Girona
Disputar aquest últim Mundial li va costar al porter de Zadar una bona part de la seva reputació. La temporada passada va arribar cedit al Girona procedent del Fenerbahçe, però va ser incapaç de prendre-li la titularitat a l’argentí Gazzaniga. Sense minuts de joc, n’hi hauria hagut prou que disputés un sol partit oficial amb els gironins perquè no pogués sortir al mercat d’hivern —la normativa impedeix jugar amb tres clubs diferents en una mateixa temporada—. Després de negar-se a vestir-se de curt en un partit de Copa contra l’Ourense tot i que Gazzaniga tenia febre, una situació denunciada per Míchel, va poder tornar a casa, al Dinamo de Zagreb, l’equip on es va fer un nom i on finalment va poder preparar-se per al Mundial.
Livakovic és un porter relativament alt (1,88 m), sobri i amb una gran capacitat de reacció sota pals. Més enllà de la seva bona mà en els penals, en què recorre a una petita llibreta, però també a la paciència i la intuïció, li costa una mica més sortir de l’àrea petita per iniciar el joc. Amb una línia avançada com la de Hansi Flick, progressar en el joc de peus serà un dels seus reptes.
Fill de polític —el seu pare, l’enginyer Zdravko Livaković, va arribar a ser secretari d’Estat d’Infraestructures a Croàcia i va viure un llarg procés judicial per un cas de corrupció del qual va ser absolt dues vegades—, el porter de Zadar, que va créixer admirant Iker Casillas i Gianluigi Buffon, afronta la gran oportunitat de la seva carrera.
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Via: El Periódico
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