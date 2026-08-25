Bàsquet Femení
Tret de sortida un any més a LF2 per un GEiEG amb moltes cares noves
Raúl Maqueda va dirigir la primera sessió d’una pretemporada que preveu fins a 4 amistosos
El GEiEG va ser un dels últims equips en anar-se’n de vacances la temporada passada. L’equip que aleshores entrenava Pau Fuster va firmar una campanya històrica, arribant a disputar un play-off per assolir una plaça directa a Lliga Femenina Challenge, on va caure contra Corunya, i disputant l’eliminatòria posterior, on tampoc va poder assolir el bitllet per la categoria de plata del bàsquet femení estatal. El 23 de maig al Lluís Bachs, ara fa 93 dies, van disputar un últim partit de la temporada que també va servir per acomiadar-se de jugadores que ja s’havien convertit en emblemes per un club grupista que ha aconseguit fer de la gent de la casa la seva marca d’identitat més reconeixible.
Ahir va tocar tornar a la feina. Al parquet del pavelló, però, es van trobar a faltar Vane González, la capitana, Janina Pairó o Núria Bagaria, que ja no es posaran la vermella la temporada vinent. Perfils com els seus, amb experiència i sentiment de pertinença, feien que el grup anés en la direcció correcta. Tampoc Marina Melero, Agus Talasimov o Pau Fuster, que deixa la banqueta una temporada després d’arribar-hi eren ahir al Lluís Bachs. Tan sols Alba Coma, Julia Fernández, Marc Carbó, Núria Mitjanas i Clàudia Morente repeteixen de l’any anterior. El canvi és gran, però la il·lusió per afrontar-lo també.
Vuitè curs a LF2
El nou projecte el dirigirà Raúl Maqueda, i també comptarà amb el retorn d’alguna cara coneguda, com Helena Condom, que torna a casa després de dues temporades lluny de casa. El club també ha fet oficial l’arribada de Jana Fernández, que ja va coincidir amb Maqueda a ala seva etapa al Barça. A la banqueta també hi haurà una cara nova, Salva Bofill, procedent de la banqueta del Bisbal Bàsquet, que donarà un cop de mà a Maqueda amb l’apartat estadístic.
Malgrat els canvis a la pista i a la banqueta, el conjunt grupista espera mantenir quelcom que hem normalitzat, malgrat ser una gesta extraordinària: Serà la vuitena temporada consecutiva del club a la tercera divisió del Bàsquet Estatal. De fet, és el club català amb més temporades a aquesta categoria.
Pretemporada exprés
El gran repte per a Maqueda serà aquest, malgrat el gran canvi, mantenir la fórmula de l’èxit grupista per continuar trencant barreres, amb el club ja consolidat a la categoria. Per preparar-ho, la pretemporada anirà marcada pel ritme dels compromisos oficials. La Lliga Catalana, en un format semblant amb el qual competeixen els equips ACB, servirà perquè el GEiEG tingui ja establerts fins a 3 compromisos.
Els rivals seran el Mataró per la Diada de Catalunya a Mataró, el Tarragona el dia 13 de setembre al Lluís Bachs i el Viladecans el dissabte 19, altra vegada com a visitants. En cas de ser primeres de grup, disputarien la final de la Lliga Catalana contra el millor equip de l’altre grup, que el conformen el CBF Manresa, el Segle XXI i el Basket Almeda. Aquesta teòrica final es disputaria el 27 de setembre. L’inici de la lliga regular el dia 4 d’octubre, no deixaria marge per a cap enfrontament més. En cas de no accedir a la final, el club ha confirmat que buscaria algun altre amistós per aquella data.
Amb tot això, les grupistes haurien d’arribar a la primera jornada a la pista del Manresa CBF amb les màximes garanties per a competir i arrencar amb bon peu. Un Manresa que compta a les seves files amb una de les responsables de la gran temporada passada que va firmar el GEiEG: Marina Melero.
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