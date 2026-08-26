TENNIS | obert dels EUA
Alcaraz i Serena cauen a quarts tot i fer un debut triomfal als EUA
L’astre murcià, que tornava després de quatre mesos lesionat, i la llegenda nord-americana, de 44 anys, van guanyar els vuitens del dobles mixt contra dos especialistes, però després van caure.
Raúl Paniagua
Quan va néixer Carlos Alcaraz, el 5 de maig del 2003, Serena Williams era la número u del tennis i ja tenia cinc Grand Slams al palmarès. Vint-i-tres anys després, l’astre murcià i la llegenda nord-americana van debutar com a parella en el dobles mixt de l’Obert dels EUA. De menys a més en el seu primer duel, van disfrutar, van competir i van derrotar als vuitens Lloyd Glasspool i Erin Routliffe, dos consumats especialistes en dobles, després d’un gran espectacle (5-3, 4-1). Després, van caure a quarts contra l’italià Flavio Cobolli i la suïssa Belinda Bencic (5-4, 4-1), que s’enfrontaran avui a les semifinals amb Gael Monfils i Elina Svitolina, que també són parella a la vida real, ja que es van casar el 2021.
Quatre mesos després de la lesió al canell que es va fer a Barcelona, Alcaraz va tornar a agafar la raqueta en un torneig oficial. El murcià, equipat amb una samarreta de Nike sense mànigues, va començar el partit amb una doble falta en el primer punt i va perdre el servei, però a poc a poc es va anar refent, ajudat per la incombustible Serena, que va firmar una actuació excel·lent. Van arribar a salvar dues pilotes de set en el primer set, però al final van remuntar. "Jo només faig el que em diu Serena", va fer broma l’espanyol al final del primer parcial. Va fer bé. "És fantàstic jugar amb Carlos. Hem disfrutat moltíssim. No vaig pensar mai que podria passar una cosa així", va reflexionar l’ex número u.
En una modalitat especial amb sets a quatre jocs i punt d’or al 40 iguals, Glasspool i Routliffe es van enfonsar d’una manera increïble, una cosa estranya en una parella fiable. El britànic va ser número u de dobles fa un any i té 14 títols, inclòs el de Wimbledon el 2025, mentre que la neozelandesa va liderar el rànquing el 2024 i acumula 13 trofeus, entre els quals els títols del US Open del 2023 i el 2025.
Un milió de dòlars
Hi havia ganes de tornar a veure a la pista Alcaraz, que ja va ser aclamat diumenge en el seu primer entrenament a l’Arthur Ashe. L’experiència no era nova per al murcià, que ja va participar en l’edició passada del dobles mixt amb Emma Raducanu, de 23 anys. Van caure en primera ronda contra Draper i Pegula. Aquesta vegada, va arribar una ronda més lluny amb una companya molt més veterana, la gran Serena Williams, que tornava a Flushing Meadows per primera vegada des del 2022. Una dada demostra la seva longevitat: va ser campiona del dobles mixt el 1998 amb el bielorús Max Mirnyi, actual entrenador de Sabalenka.
Alcaraz i Serena mantenen un idil·li evident amb el torneig nord-americà. Tots dos van estrenar el palmarès de Grand Slams a Nova York: la nord-americana el 1999, quan Alcaraz ni tan sols havia nascut, i l’espanyol, l’any 2022. Entre tots dos tenen 30 majors individuals: 23 la nord-americana i 7 el murcià. Djokovic i Sabalenka, mentrestant, van caure en el debut contra Patten i Siniakova (1-4, 4-2, 10-2), els actuals números u de dobles de l’ATP i la WTA, que després van ser superats per Monfils i Svitolina. La parella que guanyi avui el títol s’emportarà un milió de dòlars, 500.000 euros per cap.
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- Mor la passatgera d'una motocicleta a Castelló d’Empúries
- Què són els 'serveis addicionals' de la factura de la llum i el gas i com puc donar-me'n de baixa
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- Denuncien que el polèmic aparcament de Sant Martí Vell s’ha encarit prop d’un 75%
- Porcs per la C-25 després que bolqués el camió que els transportava
- Deixeu tranquil el Barça