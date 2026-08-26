Arnau Martínez ja és a Paterna
El defensa va arribar cap a les 4 de la matinada a València i està previst que passi les proves mèdiques al llarg d'aquest dimecres
Javier Bengoa
Feia molts dies que estava pràcticament tancat, però fins aquest dimarts no es va poder concretar el seu fitxatge com a nou jugador del Valencia CF. Arnau Martínez ja es troba a València després d’arribar a la ciutat cap a les 4 de la matinada. Només queden les clàssiques proves físiques per poder oficialitzar la incorporació i tramitar la seva alta a LaLiga. Al llarg del matí d’aquest dimecres les superarà i passarà a formar part del vestidor de Carlos Corberán. Cap a les 9.30, el jugador va arribar a la Ciutat Esportiva de Paterna. No coincidirà amb la majoria dels que seran els seus companys perquè el tècnic els ha donat el dia lliure després del partit d’aquest dimarts contra el Betis.
El polivalent defensa, que pot jugar tant de lateral com de central, signa fins al 2031 a canvi d’una quantitat pròxima als 6 milions d’euros entre fix i variables. La insistència de Corberán a Ron Gourlay ha estat clau, així com la predisposició del jugador a recalar a Mestalla.
D’altra banda, en les últimes hores ha transcendit l’interès d’altres clubs, a més del Fulham d’Arbeloa, per fer-se amb els serveis del fins ara capità del Girona. Celta de Vigo i Osasuna haurien sondejat aquesta opció.
En plena forma amb el Girona
Després de disputar les dues primeres jornades de LaLiga Hypermotion amb el Girona (una assistència), el futbolista de 23 anys es troba en perfectes condicions físiques. En aquest sentit, no només entraria a la convocatòria per al pròxim partit de Lliga contra el Deportivo a Riazor, sinó que fins i tot podria fer-ho com a titular si així ho considera el seu tècnic. La baixa de Justin de Haas, això sí, podria obrir-li la porta de l’onze en la línia de tres centrals.
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