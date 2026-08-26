Futbol
El Barça i l’RFEF decideixen suspendre l’homenatge als campions del món per les càrregues policials a Elx
ANC i Òmnium criden a omplir el Camp Nou d’estelades contra l’actuació policial a Elx
Francisco Cabezas
No hi haurà homenatge als vuit futbolistes del Barça que es van proclamar campions del món als Estats Units. El president blaugrana, Joan Laporta, va confirmar que aquest dijous, en la prèvia del partit davant l’Athletic que es jugarà a l’Spotify Camp Nou (21.00 h), no es durà a terme l’acte en què els jugadors de la selecció espanyola que van triomfar en el Mundial i que vesteixen la samarreta blaugrana havien de ser honrats. Havien de ser els protagonistes de la celebració Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal i l’últim a arribar, un Rodri Hernández que debutarà. Les càrregues policials patides per seguidors del Barça diumenge passat a les portes de l’estadi Martínez Valero d’Elx van portar l’entitat barcelonista a sol·licitar a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la suspensió d’un festeig massa incòmode. L’ens federatiu ho va acceptar sense massa objeccions.
«No es farà l’acte de reconeixement als jugadors que van guanyar el Mundial perquè no es dona en el context més apropiat. Hem avisat la Federació Espanyola i ho entén. El futbol ha d’unir», va expressar el president blaugrana als mitjans del club.
Entenien els actors implicats que la rebuda de l’afició del Barça al Camp Nou no seria agradable davant l’ocorregut a Elx. Les imatges difoses a les xarxes socials en què s’aprecien els cops que va rebre un soci del Barça, menor d’edat, per part de diversos agents, han indignat la massa barcelonista. Diversos seguidors van denunciar a més que els van ser requisades banderes estelades abans del partit.
De fet, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va anunciar dimarts que la Policia Nacional ha obert una investigació per valorar l’actuació dels agents implicats en les càrregues. Va desplaçar fins i tot Marlaska que «hi hauria pogut haver» existit un ús desproporcionat de la força policial.
«L’estelada no incita a l’odi»
Laporta va insistir en la seva intervenció en els mitjans del club: «Condemnem l’actuació desproporcionada i violenta. El Barça demana que aquesta tingui el càstig una vegada confirmats els fets. Les imatges en aquest cas són clares. Desitgem que els culers puguem anar amb l’estelada sense córrer risc per la seva integritat física. L’estelada ha de deixar d’estar estigmatitzada. Està en el marc de la llibertat d’expressió. No incita a l’odi». El president blaugrana va confirmar a més que s’han posat en contacte amb la família del menor.
L’ANC, abans que el Barça i la RFEF prenguessin la determinació de suspendre l’homenatge als mundialistes espanyols, ja havia avisat que repartiria 10.000 banderes estelades als voltants de l’Spotify Camp Nou abans del partit contra l’Athletic. Iniciativa que, en qualsevol cas, continua vigent. «Cap homenatge als opressors», va atiar a les xarxes socials l’Assemblea Nacional Catalana en una setmana en què el Govern de la Generalitat, per boca de la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ja va condemnar «la violència» feta servir pels agents. Junts, ERC i la CUP també van denunciar les càrregues del Martínez Valero.
Ja va ser incòmode l’homenatge que van rebre els tres futbolistes de l’Athletic campions del món amb Espanya (Unai Simón, Aymeric Laporte i Nico Williams). San Mamés va acollir l’acte entre esbroncades.
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