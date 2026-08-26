Rem
El CN Banyoles es fa notar al mundial de rem que és disputa a Amsterdam
Manel Balastegui, Jordi Jofre i Igor Teixidor, Dennis Carracedo i Aleix Garcia formen part de la representació nacional
Des de dilluns a la tarda i fins a finals de setmana s’està disputant el Mundial de Rem a Amsterdam, Països Baixos. Amb la selecció espanyola hi han viatjat fins a 5 palistes banyolins: Manel Balastegui, Jordi Jofre i Igor Teixidor, del CN Banyoles, que formen part de l'equip que competeix a la modalitat 4 escull, Dennis Carracedo, que ho fa a la modalitat 4 sense timoner i Aleix Garcia, que ho farà sol en la modalitat esquif. La representació catalana, però, no acaba aquí. L’encarregat de dirigir la federació espanyola és Carles Grabulosa, entrenador del CN Banyoles. El conjunt banyolí és el club que més esportistes aporta a la selecció espanyola.
Objectiu 8 primers
Les setmanes prèvies han vingut marcades per a una preparació intensa. La raó és que l’objectiu de l'expedició espanyola no és anar de passeig a Amsterdam. «L’objectiu és ser entre els vuit primers», ha reivindicat Grabulosa, tècnic de la federació. «En cas de ser així, els palistes podran continuar optant a la beca Team Elite, centrada en l’alt rendiment a través de diferents serveix, així com disposar d’un bon sou», ha aclarit.
El Mundial d’enguany estrena un nou format de competició. L'objectiu de la primera fase és assolir un dels dotze millors temps, que et garanteix un dels dotze bitllets per a les semifinals. Un cop arribades les semifinals, les sis seleccions més ràpides accedeixen a la Final A, i les altres sis queden enquadrades a la Final B. També s’ha canviat l’horari de les regates, que abans se celebraven al matí, i aquesta edició es disputarà a primera hora de la tarda.
Una de freda i una de calenta
Manel Balastegui, Jordi Jofre i Igor Teixidor, en la modalitat d’escull 4, van ser els primers catalans a competir, juntament amb Gonzalo Garcia, que completa l’equip. L’estrena va ser ahir a primera hora de la tarda, i va acabar amb un resultat molt positiu, ja que van aconseguir el novè millor temps tot guanyant-se el dret a disputar les semifinals, que se celebraran demà dijous. En cas d'accedir a la Final A, entre les sis millors seleccions, l'objectiu estaria complet. Si perden les semifinals, aniran a la Final B, amb la necessitat de quedar entre els dos millors per a ser entre els vuit primers.
També va estrenar-se Dennis Carracedo, en la modalitat de 4 sense timoner, amb menys sort que els seus companys. No va aconseguir fer temps per ser a semifinals, malgrat competir de tu a tu amb Dinamarca, i només podrà disputar la Final C, sense res en joc. Avui és el torn d’Aleix Garcia. Malgrat el resultat agredolç de Carracedo, Carles Grabulosa, entrenador del CN Banyoles, ha volgut destacar l’experiència, «Estem a un campionat del món absolut i cal valorar-ho. Estem gaudint molt».
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