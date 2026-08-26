El FC Barcelona suspèn l'homenatge als jugadors blaugranes que han guanyat el Mundial amb la selecció espanyola
Laporta argumenta que "no es dona el context més apropiat" després de l'actuació policial a Elx
El FC Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors blaugranes que s'han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. S'havia de fer aquest dijous coincidint amb el primer partit de Lliga al Camp Nou, però s'ha anul·lat després de l'actuació policial a Elx contra un aficionat blaugrana que portava una estelada. Des de l'ANC i Òmnium han fet una crida a omplir dijous el Camp Nou d'estelades i l'Assemblea també criticava que es fes l'homenatge a la "selecció dels opressors". El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha argumentat que no es farà el reconeixent als jugadors que van guanyar el Mundial perquè "no es dona el context ni el moment més apropiat".
"Ho hem comunicat a la Federació Espanyola i ho entén. El futbol ha de servir per unir i no per generar certs enfrontaments", ha afegit Laporta. De fet, l'acte de reconeixement dels jugadors del Barça campions del món va ser una proposta de la Federació Espanyola de Futbol, segons ha subratllat el president del club blaugrana.
Laporta ha remarcat que dijous hi haurà un "acte d'exaltació de l'estelada" en el partit que el Barça enfrontarà amb l'Athletic de Bilbao a partir de les 21.00 hores. I ha defensat que aquesta bandera independentista s'ha de respectar perquè "expressa els anhels de llibertat i voluntat de ser lliures de molts culers i catalans".
Ha insistit també a condemnar i rebutjar "l'actuació desproporcionada i violenta" dels agents de la Policia Nacional que van agredir un soci del Barça que portava una estelada just abans del partit de diumenge a Elx. Laporta ha explicat que el club s'ha posat a disposició del soci i la seva família "per ajudar-lo amb el que calgui".
"El Barça demanem i confiem que aquesta actuació policial, les imatges són esfereïdores, tinguin el seu càstig i les sancions que corresponguin. Esperem que amb l'acte d'exaltació de l'estelada que viurem dijous serveixi perquè els culers i catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física", ha conclòs.
L'ANC repartirà 10.000 estelades a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
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