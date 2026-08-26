Barça - Athletic (jueves, 21.00 h.)
Hansi Flick confirma el debut de la Pilota d’Or amb el Barça: «El pla és que Rodri jugui uns minuts»
El tècnic blaugrana no va voler fer declaracions sobre la situació de Julián Álvarez i la possible cancel·lació de l’homenatge als campions del món
Max Pérez
Són molts els temes candents de l’actualitat blaugrana que es van detallar en la roda de premsa de Hansi Flick, prèvia al partit de demà davant l’Athletic Club a les 21.00 h, corresponent a la primera jornada de Lliga. El tècnic alemany va deixar clar que Rodri debutarà demà a l’Spotify Camp Nou: «El pla és que Rodri jugui uns minuts, tothom sap que és dels millors», va afirmar amb seguretat.
Seguint amb el mercat de fitxatges, no va voler donar detalls sobre l’arribada de Livakovic a Barcelona. El porter croat va aterrar ahir a la ciutat comtal, a l’espera de l’anunci oficial. «Està bé disposar de porters experimentats per als pròxims anys. Estem molt contents amb Tek, però veurem què passa els pròxims dies», va comentar Flick. Sobre el serial de l’estiu, amb Julián Álvarez com a protagonista estrella, va explicar que ja es van fer fitxatges molt bons i la seva posició és la mateixa que la de Laporta i Deco. L’argentí es va entrenar avui amb l’Atlètic de Madrid.
Alejandro Balde va ser notícia al no anar convocat a Elx, però Flick ja va confirmar que davant l’Athletic està convocat. «Decidirem demà si juga o no, ell forma part de l’equip», va detallar, assegurant que l’important és que estigui al 100% amb el club. El tècnic blaugrana també va tranquil·litzar l’afició sobre les cares de Lamine després de ser substituït en el primer partit de Lliga: «No sé si ho entendrà. És normal que vulgui jugar i disfruti jugant. Quan ets un campió sempre vas a buscar el següent títol, perquè t’encanta guanyar. Ha de ser la seva actitud», va afirmar.
Sobre el cop de Gavi a Elx, el míster preveu que estigui de baixa durant una setmana, però que ja es troba molt millor que després del partit. Flick no es va voler mullar sobre el possible homenatge als guanyadors del Mundial amb la selecció espanyola, que ara mateix penja d’un fil. «Van fer una gran feina en el Mundial, va ser un títol més que merescut. Però això ja és el passat, hem de centrar-nos en el partit de demà», va comentar. Sobre l’Athletic Club i el seu nou entrenador, Edin Terzić, el tècnic blaugrana va elogiar el seu compatriota. «Li agrada jugar a futbol, encaixa molt bé amb la filosofia de l’Athletic», va assegurar.
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