Futbol
Laporta demana negociar a l’Atlètic el mateix dia que Julián Álvarez no es presenta a l’entrenament per indisposició: «Ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada»
El davanter argentí, únic aspiració blaugrana per reforçar el seu atac, no acudeix a entrenar a sis dies que es tanqui el mercat
Francisco Cabezas
El president del Barcelona, Joan Laporta, conscient que el temps se li tira a sobre, va tendir aquest dimecres la mà a l’Atlètic perquè accepti obrir la negociació pel traspàs de Julián Álvarez.
«Estem molt interessats en el jugador i ens agradaria que la nostra oferta fos acceptada. Ho fem amb tots els respectes a l’Atlètic. Si estan en disposició de vendre el futbolista al mercat, nosaltres estem disposats a comprar el jugador en conformitat amb l’oferta que vam fer».
La mesura, ja a la desesperada, confirma que el Barcelona ha decidit que Julián Álvarez és l’única aposta per la davantera en aquest mercat estival.
«Ens han arribat informacions que l’Atlètic està negociant amb altres clubs pel futbolista [especialment l’Arsenal]. Nosaltres seguim presents amb la nostra oferta perquè és ‘vox populi’ que el jugador vol venir al Barça. A Enrique Cerezo ho aprecio molt. El Barça ha estat a l’altura de les circumstàncies. Hem fet el mateix que fem amb altres clubs. L’oferta és vigent; segueix en cas que l’Atlètic vulgui vendre al jugador», va insistir Laporta, sense alçar en cap moment el to.
L’oferta de 100 milions
De fet, Laporta es va recrear fent servir precedents: «Vam fer una oferta de club a club, que jo vaig ratificar en una conversa telefònica personal amb Miguel Ángel Gil [Marín]. Em va dir que no tenien intenció de vendre perquè no tenien alternativa al Julián. Li vaig respondre que a nosaltres ens interessava, però que respectàvem que no volguessin vendre. Però que si trobaven una alternativa dins d’aquest mercat, nosaltres estàvem interessats a concretar el fitxatge». De moment, ni una cosa ni l’altra ha passat.
Mentrestant, el davanter argentí, que es desviu per jugar al Barça més enllà que tingui contracte amb l’Atlètic fins al 2030, no va acudir aquest dimecres a l’entrenament del seu equip. Va al·legar l ’atacant una indisposició a sis dies (1 de setembre) que es tanqui el mercat de fitxatges. El cas, doncs, continua enredant-se mentre la cúpula directiva del Barcelona, malgrat ser conscient de les dificultats que comporta el seu fitxatge, no perd l’esperança davant la creixent pressió del futbolista i el seu entorn.
Aquest dimarts, de fet, Laporta, es va reunir amb el seu director esportiu, Deco, l’entrenador del primer equip, Hansi Flick, i l’assessor Alejandro Echevarría per acordar que Julián Álvarez ha de ser l’única aposta del Barça per al seu atac. I que si no hi ha manera que l’Atlètic accepti negociar pel futbolista, no tindran problemes a esperar si el vent canvia al mercat d’hivern.
Aposta única
Mentrestant, Julián i els seus continuen amb el pols. No vol saber ara per ara res l’argentí de tornar a recalar a la Premier League, amb l’ Arsenal d’Arteta com a principal aspirant a aconseguir els seus serveis. L’aposta única de l’internacional argentí continua sent un Barcelona que, des que va presentar aquella oferta de 100 milions d’euros ridiculitzada per l’Atlètic a través de les xarxes socials, no ha tornat a enviar una nova proposta formal. La resistència de Miguel Ángel Gil Marín, conseller delegat de l’Atlètic, a formar part del que considera una cosa així com un xantatge per part del futbolista fa per ara inviable l’operació. Res li està fent canviar d’idea.
En qualsevol cas,Diego Pablo Simeone, tècnic de l’Atlètic, se li presenta un gran problema davant l’estat emocional de Julián Álvarez. El davanter va ser esbroncat amb acarnissament en la seva tornada al Metropolitano en el partit contra el Vila-real. Sense cap ànim de somriure, fins i tot va ser animat pel responsable de premsa del club a abandonar el terreny de joc abans que els seus companys, mentre aquests saludaven l’afició.
Julián Álvarez, que el 22 de juny durant el Mundial, gairebé tremolant, va demanar ser traspassat per complir el seu «somni», continua en els llimbs.
L’Atlètic, per cert, s’enfronta al Sevilla al Sánchez Pizjuán dissabtevinent. I Julián continuarà estant sota el focus.
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