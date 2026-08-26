Bàsquet
L'Spar Girona tanca la plantilla amb l'arribada d'Adut Bulgak
Amb experiència a la WNBA i a la Lliga Femenina Endesa, l'interior sud-sudanesa firma per una temporada
Ja hi són totes. Tal com va avançar Diari de Girona, l'Spar Girona acaba de fer oficial l'arribada de Adut Bulgak (33 anys i 193 centímetres), que signa per una temporada. L'interior sud-sudanesa, amb passaport canadenc arriba procedent de l'Azul Marino de Lliga Femenina Challenge. Durant la fase regular va disputar 13 partits, amb una mitjana d'11,2 punts i 8,7 rebots per partit. Als play-offs d’ascens a la Lliga Femenina Endesa, va participar en tres partits més i va elevar les seves prestacions fins als 14 punts i 10 rebots per partit.
Bulgak ja coneix la Lliga Femenina Endesa, ja que l'ha disputada amb Euskotern en dues etapes diferents; la temporada 16-17 i la 24-25. També ha disputat la WNBA, en dues etapes, a Nova York i Chicago. Pere Puig, director esportiu del conjunt gironí, ha volgut destacar la versatilitat de l'interior i la seva capacitat d'obrir el camp, aspecte que ha confirmat que era petició de Roberto Íñiguez: “Amb l’arribada d’Adut Bulgak incorporem la darrera peça que ens mancava. Una jugadora que segur que ens ajudarà moltíssim en el rebot i que, a més, té molt bona mà des de la línia de tres. Era un fet indispensable que buscava Roberto: que, com a mínim, una de les jugadores interiors pogués jugar també des de la línia de tres i obrir el camp".
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