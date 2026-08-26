Nova era en una selecció de llegenda
"Parlem el mateixidioma, el de Cruyff"
Xavi Hernández ja és el nou seleccionador dels Països Baixos, la marmita de Johan. Ahir va ser presentat com el tècnic que intentarà retornar-li la brillantor després que Pep Guardiola rebutgés l’oferta.
Xavi Hernández (Terrassa, 46 anys) viu els tres dies més agitats, sens dubte, de la seva exitosa carrera esportiva. La llegenda culer, el guanyador de la Lliga 2022-23 a la banqueta del Barça, ha acceptat un repte, que considera "un enorme honor", com és ser seleccionador dels Països Baixos, el bressol, el gresol, on ho va aprendre tot.
Ahir, a les noves instal·lacions que la Reial Federació Neerlandesa de Futbol (KNVB) té a la localitat de Zeist, al centre del país de les tulipes, el Màquina, com li continuen dient els amics íntims, va prendre possessió del càrrec, envoltat de l’elit del futbol oranje. Xavi ja fa tres dies que és a Zeist i no ha parat ni un sol minut de protagonitzar reunions de treball, per planificar el present i el futur. Fins i tot als tres dinars i sopars que ha tingut amb els executius i tècnics de la KNVB només s’ha parlat de feina, de futbol. Els primers partits ja treuen el cap a finals d’agost: 24 de setembre, davant d’Alemanya, i 27 de setembre, contra Sèrbia.
Després de les reunions per arribar a un acord amb els executius de la KNVB ("va ser massa fàcil i agradable tot, la veritat. Totes dues parts teníem moltes ganes de posar-nos a treballar com més aviat millor"), han vingut trobades amb l’exgolejador Ruud Van Nistelrooy, Adil Ramzi i Patrick Lodewijks, entrenador de porters de la selecció oranje. A totes hi ha acudit també la guàrdia pretoriana de Xavi, el seu germà Òscar, que continuarà sent la seva mà dreta, l’assistent Sergio Alegre i Iván Torres, preparació de rendiment. "Crec que hem aconseguit el grup perfecte, els millors meus i els millors d’ells".
–Però, digui’m, si us plau, ¿com va començar tot?
–Doncs tot va començar de la manera més natural del món. Nigel de Jong (exinternacional holandès i actual director de Futbol d’Elit de la Federació Neerlandesa de Futbol) em va voler conèixer, vam tenir tres reunions d’allò més interessants i, sobretot, molt amenes, sempre al voltant del futbol, del nostre futbol, és clar. I, a cada una, s’hi va anar afegint gent, com Marianne (Van Leeuwen, CEO de la Federació) i, a l’última, també hi va ser Clarence Seedorf, que és assessor de la federació. Tot perfecte des del minut u.
Xavi, que reconeix que viu uns dies d’enorme tensió, més que no pas pressió o estrès, se sent la persona més feliç del món. "La veritat, tot és meravellós perquè, tal com ens ha anat la vida i el futbol a tots nosaltres, des del minut u ens vam posar d’acord a parlar el mateix idioma futbolístic, que no és cap altre que el que ens va ensenyar Johan Cruyff".
"La sensació que tinc és que torno a la universitat del futbol en què he après tot el que sé i he posat en pràctica com a futbolista i com a entrenador. I, per tant, per a mi és tot un honor que els Països Baixos em demanin que els doni un cop de mà per tornar a ser el que van ser en l’àmbit futbolístic. Passo del color blaugrana a l’oranje, que són els mateixos colors, ¿oi que sí? Els colors de Johan Cruyff, el que ens va ensenyar a jugar". Doncs sí, colors idèntics, futbolistes diferents.
"El meu estil de joc", em continua explicant Xavi per telèfon des de la mateixa sala on es va celebrar la presentació a Zeist, "va associat i familiaritzat amb Cruyff, Van Gaal, Rijkaard, també amb Koeman. Nosaltres som fills de l’escola holandesa i que, ara, vinguin els Països Baixos i et truquin per dirigir la seva selecció no pot ser més gratificant i plaent. És, sens dubte, un repte enorme, grandiós, però també molt bonic".
Vida a Matadepera
Xavi i la seva dona, Núria Cunillera, llicenciada en Periodisme i Relacions Públiques per la Universitat de Vic, continuaran vivint a Matadepera, perquè consideren que l’educació dels seus fills, l’Asia, de 10 anys, i en Dan, de 8, és primordial. "A més", explica Xavi, "gairebé tots els internacionals, els futbolistes importants de la selecció, juguen fora dels Països Baixos i, per tant, aniré a veure’ls allà on juguen".
De fet, Xavi recorda que "la majoria són a la Premier". "Algun a Espanya, com Frenkie [De Jong], que em té ben amoïnat, i tant de bo es recuperi aviat, Dumfries ara al Reial Madrid, uns quants a l’Aràbia Saudita... Però, sí, la majoria són a la Premier, així que em tocarà viatjar força, però n’estic encantat".
Nigel de Jong va reconèixer que el primer de la seva llista havia sigut Guardiola. "Però, com tothom sap, em va dir que volia agafar-se un any sabàtic". El segon era el neerlandès Arne Slot, descartat al Liverpool. I, finalment, van contactar amb Xavi, en una pugna final amb Michael Reiziger. I el de Terrassa va reconèixer: "Home, ser al podi, ser el tercer, no està gens malament".
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