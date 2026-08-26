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en la prèvia del partit

La Policia obre una investigació per les càrregues a Elx

Fernando Grande-Marlaska admet que "podria haver-hi hagut" un ús desproporcionat de la força policial contra els aficionats del Barça.

Un aficionat del Barça és reduït per la Policia Nacional a Elx. | X. ADAMELX

Un aficionat del Barça és reduït per la Policia Nacional a Elx. | X. ADAMELX

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Gisela Boada

Barcelona

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que compareixerà al Congrés o al Senat tantes vegades com li ho sol·licitin per donar explicacions sobre l’actuació d’alguns agents de la Policia Nacional contra aficionats del Barça que exhibien estelades diumenge durant el partit contra l’Elx. La polèmica, que s’arrossega des de dilluns, va provocar un comunicat del club blaugrana en què denunciava un ús "desproporcionat" de la força, a més de les condemnes del Govern, Junts, ERC, la CUP i del president del Parlament, Josep Rull. Els republicans han demanat explícitament la compareixença de Marlaska.

En declaracions als mitjans, el titular d’Interior va admetre que "hi podria haver hagut" un ús desproporcionat de la força policial, tot i que va demanar esperar a les conclusions de la investigació interna oberta d’ofici. "Les conclusions finals corresponen a qui hagi de resoldre", va assenyalar.

"La mateixa Policia Nacional és la més interessada en la pulcritud i que la seva actuació, com passa sempre, sigui proporcional, legal i escrupolosament respectuosa amb els drets humans", va defensar Marlaska. El ministre també va advertir que "qualsevol actuació que es desviï, encara que sigui mínimament, d’aquestes obligacions" tindrà "una resposta immediata, com escau en un Estat de dret".

Marlaska va precisar que la investigació oberta per la Policia Nacional es tramita d’ofici i que podrà coexistir amb qualsevol denúncia que presentin les persones afectades.

Tancament de files

Tot i admetre la possibilitat d’una actuació desproporcionada, va tancar files amb el cos al remarcar que es tracta d’una policia "absolutament professional", i que és la primera interessada a aclarir qualsevol conducta que es pugui haver apartat dels principis de proporcionalitat i legalitat.

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El Govern, mentrestant, va denunciar ahir l’"ús de la violència" en les càrregues policials contra els aficionats del Barça que portaven estelades. "És una condemna del Govern i una defensa de la llibertat d’expressió", va declarar la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, a la roda de premsa del primer Consell Executiu del curs polític. La portaveu va insistir que únicament es poden prohibir símbols que impliquin una incitació directa a l’odi o la violència.

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