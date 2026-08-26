Futbol
Valery Fernández fa les maletes cap a la primera divisió de Portugal
Firma per l'Académico de Viseu, equip que acaba d'ascendir
Roger Illa
El futbolista escalenc Valery Fernández té nou equip, l'Académico de Viseu portuguès. L'extrem empordanès jugarà per primer cop fora d'Espanya, en un club que acaba d'ascendir a la primera divisió del seu país.
Fernández arriba a l'Académico de Viseu després d'una etapa negativa amb el Saragossa, a la lliga Hypermotion. L'ex de Girona va disputar menys de mil minuts i l'històric club aragonès va protagonitzar un sonat descens a Primera Federació. Valery Fernández va patir alopècia areata a l'inici de la temporada, poc abans de reconèixer que havia passat per problemes de salut mental durant l'any anterior. Durant el final de temporada va tenir una greu lesió a l'espatlla, produïda durant un entrenament, que li va impedir disputar els últims tres mesos de competició.
Abans de jugar a Saragossa, Valery havia jugat a l'Escala, club on va debutar amb quinze anys; al Girona, durant vuit anys, i al Mallorca, on va estar cedit durant la temporada 2024/2025.
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Via: Empordà
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