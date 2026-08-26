Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acadèmia GironaGalls barallaLa SantaCalor parcs infantilsVaga docentsFITAGAlzines - Bell-lloch
instagramlinkedin

Futbol

Valery Fernández fa les maletes cap a la primera divisió de Portugal

Firma per l'Académico de Viseu, equip que acaba d'ascendir

Valery, presentat amb l'Académico.

Valery, presentat amb l'Académico. / Académico de Viseu

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Roger Illa

L'Escala

El futbolista escalenc Valery Fernández té nou equip, l'Académico de Viseu portuguès. L'extrem empordanès jugarà per primer cop fora d'Espanya, en un club que acaba d'ascendir a la primera divisió del seu país.

Fernández arriba a l'Académico de Viseu després d'una etapa negativa amb el Saragossa, a la lliga Hypermotion. L'ex de Girona va disputar menys de mil minuts i l'històric club aragonès va protagonitzar un sonat descens a Primera Federació. Valery Fernández va patir alopècia areata a l'inici de la temporada, poc abans de reconèixer que havia passat per problemes de salut mental durant l'any anterior. Durant el final de temporada va tenir una greu lesió a l'espatlla, produïda durant un entrenament, que li va impedir disputar els últims tres mesos de competició.

Notícies relacionades

Abans de jugar a Saragossa, Valery havia jugat a l'Escala, club on va debutar amb quinze anys; al Girona, durant vuit anys, i al Mallorca, on va estar cedit durant la temporada 2024/2025.

Subscriu-te per seguir llegint

Via: Empordà

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents