Arnau Martínez ja vesteix de valencianista: “Vull ajudar l’equip a fer un pas endavant”
El defensa català ha estat presentat a Mestalla després de tancar-se el seu fitxatge procedent del Girona
Carlos Romero
El València CF ha oficialitzat aquest dijous una de les incorporacions més esperades de l’estiu. Després de setmanes de negociacions amb el Girona, Arnau Martínez ja és nou jugador del conjunt de Mestalla i s’ha presentat davant dels mitjans com a reforç per a la defensa de l’equip de Carlos Corberán.
El lateral de 23 anys, format a les categories inferiors del Barça i consolidat a Primera Divisió amb el Girona, arriba per reforçar una posició que el tècnic considerava prioritària. Arnau és la sisena incorporació del mercat valencianista i lluirà el dorsal 22.
Abans de la seva presentació, el futbolista ha superat la revisió mèdica i s’ha exercitat ja amb els seus nous companys. Posteriorment, ha comparegut a la sala VIP de Mestalla, on ha expressat la seva ambició i les ganes de començar aquesta nova etapa.
Vol contribuir al creixement de l’equip
Durant la seva intervenció, Arnau ha destacat que arriba amb la voluntat d’aportar rendiment immediat i ajudar el club a continuar evolucionant.
“L’objectiu és continuar creixent i intentar arribar més lluny que la temporada passada. Soc aquí per sumar i ajudar l’equip a millorar”, ha afirmat.
El defensa també ha remarcat la responsabilitat que comporta defensar els colors del València i ha assegurat que la connexió entre plantilla i afició serà clau per aspirar a objectius importants al llarg del curs.
Preparat per debutar
Arnau arriba en plena competició després d’haver iniciat la temporada amb el Girona, fet que li permet estar disponible des del primer moment. El jugador ha assegurat que se sent preparat per actuar en les diferents funcions defensives que li demani l’entrenador.
Segons ha explicat, el seu objectiu és aportar qualitat, competitivitat i polivalència a la plantilla, en una banda dreta que el club volia reforçar abans del tancament del mercat.
Il·lusió per jugar a Mestalla
El futbolista català també ha recordat que coneix bé l’estadi valencianista, on va debutar a Primera Divisió amb la samarreta del Girona. Ara, però, viurà l’experiència des de l’altra banda.
“Jugar a Mestalla com a local és una oportunitat molt especial. Ja hi he jugat abans, però fer-ho defensant aquests colors serà diferent”, ha comentat.
Un cop completats tots els actes oficials de presentació, Arnau Martínez ja està a disposició de Corberán i podria estrenar-se amb la seva nova samarreta en el pròxim partit de Lliga contra el Deportivo de la Corunya. El València incorpora així un futbolista amb experiència a Primera, capacitat per sortir amb la pilota jugada i projecció ofensiva des del lateral dret.
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