Bàsquet
El Bàsquet Girona passejarà la senyera per Europa
El club ha presentat la tercera equipació tant del FIATC Girona com de l'Spar Girona
El disseny busca representar la identitat de Girona i Catalunya per explicar-ho arreu del continent
El Bàsquet Girona ha presentat avui la que serà la tercera equipació per a la temporada vinent tant del FIATC Girona com de l'Spar Girona. A diferència de les dues primeres samarretes, aquesta allunya el prisma i busca representar la identitat i la cultura del territori català. La senyera cobreix en diagonal la meitat de l'equipació, esdevenint l'element central d'aquesta i que acompanyarà els dos equips arreu d'Europa. El blanc, que no havia aparegut en les dues primeres samarretes, ocupa l'altra meitat de l'equipació. En aquest cas s'ha escollit uns pantalons grocs.
La samarreta ha estat presentada a través d'un vídeo protagonitzat per a Pep Busquets i Queralt Casas, que, al sostre de Fontajau, repassen els aspectes que més identifiquen Girona i Catalunya amb l'objectiu de definir el discurs comú per a "explicar" a tots els rivals europeus: tant de la FIBA Europe Cup com, esperem, de l'Eurolliga Femenina.
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