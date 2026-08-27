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Bàsquet

L'amistós entre el FIATC Girona i el Burgos a Sant Julià de Vilatorta, cancel·lat

Els burgalesos han demanat la suspensió de l'amistós per problemes físics a la plantilla

Diversos jugadors de les dues plantilles es trobaven immersos en les finestres FIBA

Sergi Martínez durant una de les edicions del Torneig de Vilatorta

Sergi Martínez durant una de les edicions del Torneig de Vilatorta / SERGI GERONES

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Andreu Coll

Andreu Coll

Girona

L'amistós entre el FIATC Girona i el Recoletas Salud San Pablo Burgos previst per a divendres vinent, dia 4 de setembre, a les 12:30 del migdia no es disputarà. La raó és que el conjunt burgalès ho ha demanat, perquè part de la seva plantilla es troba amb problemes físics, com també tenen alguns jugadors immersos a les finestres FIBA.

D'aquesta manera els gironins no faran cap parada durant la seva preparació a Sant Julià de Vilatorta aquest any, un poble que havia esdevingut una parada fixa en la seva pretemporada.

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