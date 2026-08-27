Julián Álvarez es troba en un carreró sense sortida
El Barça creu que la seva única opció per a la davantera és l’argentí, que ahir no es va entrenar per indisposició. L’Atlètic es nega a negociar.
F. C.
El president del Barcelona, Joan Laporta, conscient que el temps se li tira a sobre, va oferir ahir la mà a l’Atlètic perquè accepti obrir la negociació pel traspàs de Julián Álvarez. El club matalasser no només no ho va acceptar, sinó que va reforçar la seva fermesa a negar una sortida del futbolista cap al Barça, apel·lant a la dignitat.
"Estem molt interessats en el jugador i ens agradaria que la nostra oferta [de 100 milions] fos acceptada. Ho fem amb tots els respectes a l’Atlètic. Si estan en disposició de vendre el futbolista en el mercat, estem disposats a comprar el jugador d’acord amb l’oferta que vam fer", va dir Laporta als mitjans del club en unes declaracions que semblaven més aviat dirigides al futbolista, desesperat al trobar-se en un carreró sense sortida.
Julián, que es desviu per jugar en el Barça més enllà que tingui contracte amb l’Atlètic fins al 2030, no va acudir ahir a l’entrenament del seu equip. L’atacant va al·legar una indisposició quan falten sis dies (1 de setembre) perquè es tanqui el mercat de fitxatges.
Dimarts passat, Laporta es va reunir amb el seu director esportiu, Deco; l’entrenador del primer equip, Hansi Flick, i l’assessor Alejandro Echevarría per acordar que Julián Álvarez ha de ser l’única aposta del Barça per al seu atac. I que, si no hi ha manera que l’Atlètic accepti negociar pel futbolista, no tindran problemes a esperar si el vent canvia en el mercat d’hivern.
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