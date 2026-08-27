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Julián Álvarez es troba en un carreró sense sortida

El Barça creu que la seva única opció per a la davantera és l’argentí, que ahir no es va entrenar per indisposició. L’Atlètic es nega a negociar.

Julián Álvarez, a la banqueta del Metropolitano diumenge.

Julián Álvarez, a la banqueta del Metropolitano diumenge. / Kiko Huesca / EFE

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F. C.

Barcelona

El president del Barcelona, Joan Laporta, conscient que el temps se li tira a sobre, va oferir ahir la mà a l’Atlètic perquè accepti obrir la negociació pel traspàs de Julián Álvarez. El club matalasser no només no ho va acceptar, sinó que va reforçar la seva fermesa a negar una sortida del futbolista cap al Barça, apel·lant a la dignitat.

"Estem molt interessats en el jugador i ens agradaria que la nostra oferta [de 100 milions] fos acceptada. Ho fem amb tots els respectes a l’Atlètic. Si estan en disposició de vendre el futbolista en el mercat, estem disposats a comprar el jugador d’acord amb l’oferta que vam fer", va dir Laporta als mitjans del club en unes declaracions que semblaven més aviat dirigides al futbolista, desesperat al trobar-se en un carreró sense sortida.

Julián, que es desviu per jugar en el Barça més enllà que tingui contracte amb l’Atlètic fins al 2030, no va acudir ahir a l’entrenament del seu equip. L’atacant va al·legar una indisposició quan falten sis dies (1 de setembre) perquè es tanqui el mercat de fitxatges.

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Dimarts passat, Laporta es va reunir amb el seu director esportiu, Deco; l’entrenador del primer equip, Hansi Flick, i l’assessor Alejandro Echevarría per acordar que Julián Álvarez ha de ser l’única aposta del Barça per al seu atac. I que, si no hi ha manera que l’Atlètic accepti negociar pel futbolista, no tindran problemes a esperar si el vent canvia en el mercat d’hivern.

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