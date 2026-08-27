Actuació de seguretat
La policia manté el dispositiu de seguretat pel Barça-Athletic malgrat el repartiment d’estelades
L’ANC i Òmnium preparen un acte de protesta previ al partit
El Barça no organitzarà com a club cap acte polític o institucional d’«exaltació» de l’estelada al Camp Nou
Germán González
Un centenar d’agents entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana vetllaran per la seguretat i la mobilitat aquest dijous a la nit als voltants del Camp Nou abans, durant i després de la disputa del partit que enfronta el Barça contra l’Athletic Club de Bilbao corresponent a la primera jornada de Lliga. Segons fonts policials es tracta del dispositiu previst malgrat que l’ANC i Òmnium han organitzat un acte previ a la trobada, amb una manifestació des dels jardins Josep Munté de Barcelona fins a l’accés 15 de l’estadi barcelonista per repartir 10.000 estelades.
La intenció és donar-les a l’afició abans d’entrar per exhibir-les en l’inici de la trobada en protesta per l’agressió de la Policia Nacional a Elx un menor, aficionat blaugrana, diumenge passat que portava una bandera independentista. «Portem estelades i denunciem la impunitat contra la catalanofòbia», van assenyalar des d’Òmnium.
No obstant, malgrat aquesta convocatòria, el dispositiu policial serà similar a altres d’un partit de la lliga no declarat d’alt risc. Els agents de la Guàrdia Urbana controlaran els accessos i el tràfic a l’estadi mentre que efectius de les unitats d’ordre públic de Mossos, en concret ARRO i Brigada Mòbil, posaran mitja dotzena de furgonetes en llocs estratègics, com a prop de la Maternitat o al cementiri de les Corts, per prevenir aldarulls.
També hi haurà patrulles de Seguretat Ciutadana per la zona, amb cotxe i a peu, i agents de paisà dels Mossos per si hi ha algun robatori o furt aprofitant les aglomeracions. La policia també farà controls als accessos al metro i podrien registrar algunes motxilles i bosses davant qualsevol sospita que es pugui portar algun objecte prohibit per entrar al camp. Dins de l’estadi, la seguretat va a càrrec de la vigilància privada contractada pel FC Barcelona, per la qual cosa actuaran davant qualsevol incident.
Investigació interna
La Policia Nacional ha obert una investigació interna per l’actuació policial en el partit Elx-Barça i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que s’ha actuat davant la possibilitat d’un «ús desproporcionat de la força». En les imatges difoses per les xarxes socials es veu com diferents agents de la Policia Nacional carreguen amb cops de porra contra un jove que portava una estelada al camp de l’Elx.
El FC Barcelona ha decidit suspendre l’homenatge als jugadors blaugrana que s’han proclamat campions del món amb la selecció espanyola. El president blaugrana, Joan Laporta, ha argumentat que no es farà el reconeixent als jugadors que van guanyar el Mundial perquè «no es dona el context ni el moment més apropiat».
També la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha assegurat que confia en la investigació del Ministeri d’Interior per l’actuació policial de diumenge passat a Elx. Parlon ha remarcat que exhibir una bandera estelada «no és motiu per actuar de forma tan violenta i desproporcionada». A més, ha afegit que «les imatges no ens agraden i són reprovables, la policia ha d’actuar amb proporcionalitat».
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- La Santa, la capella dels Pirineus convertida en restaurant
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- De l’Acadèmia a marxar del club: el Girona també traspassa Arnau i Minsu
- Salellas veu una 'injustícia' que Educació no hagi aportat més diners a la pública amb la privatització de Bell-lloc i Alzines
- Necrològiques del 26 d'agost de 2026