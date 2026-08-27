Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acadèmia GironaGalls barallaLa SantaCalor parcs infantilsVaga docentsFITAGAlzines - Bell-lloch
instagramlinkedin

Paula Blasi i el Movistar

Paula Blasi i el Movistar. | ASO / BILLY CEUSTERS

Paula Blasi i el Movistar. | ASO / BILLY CEUSTERS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sergi López-Egea

La situació sobre el futur de Paula Blasi és enrevessada perquè, sense encara complir dues temporades de professional, s’ha convertit en la revelació femenina. I és aquí on cal parlar de futur, tema complicat, quan totes les parts guarden silenci, quan Eusebio Unzué, mànager general del Movistar, llança pilotes fora i quan van passant les setmanes sense que s’aclareixi oficialment on correrà la ciclista catalana la temporada vinent.

¿Per què el Movistar no anuncia el fitxatge? Si el conjunt de Telefónica no ha fet pública la incorporació de Blasi és perquè hi ha un contratemps, que ningú vol admetre i que entorpeix la firma.

Si res es torça, i sembla que al final tot es resoldrà de manera positiva, Blasi correrà de blau; és a dir, lluirà l’uniforme del Movistar l’any vinent. Res sembla que retingui la ciclista d’Esplugues a l’UAE. Quan va començar a despuntar, tots els equips es van anotar el seu nom. El salari era el mínim amb què pot comptar una corredora debutant, tot i que l’UAE disposava d’una clàusula que, segons fonts consultades, se situa al voltant dels 100.000 euros, però que és un contratemps que es pot assumir; una part per l’equip interessat a fitxar-la i una altra per la mateixa ciclista a compte del que percebrà la temporada vinent.

No obstant, a la primavera, la ciclista va firmar un preacord amb el Lidl-Trek. I aquí és on apareix el problema, no en la clàusula que la lliga a l’UAE. S’ha de trencar aquest preacord. El Lidl Trek –això ja es va preguntar a la sortida del Tour a Barcelona– va renunciar al juny a la contractació de Blasi i va deixar les portes obertes al Movistar, però cal fer alguna cosa amb el preacord, que és el que ara s’està intentant arreglar, suposadament també a base de diners.

Notícies relacionades

Una vegada es resolgui aquesta situació, Blasi ja podrà ser considerada corredora del Movistar. Amb una xifra pròxima al milió d’euros, d’on caldrà restar la clàusula que es paga a l’UAE i la compensació al Lidl Trek, Blasi entrarà a l’exclusiu club de les tres ciclistes més ben pagades del pilot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents