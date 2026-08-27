Sense homenatge als mundialistes
El Barça, en pacte amb la RFEF, suspèn el tribut que havien de rebre avui els seus vuit futbolistes que van ser campions del món amb Espanya. Entén que, després de les càrregues policials al Martínez Valero, no hi ha un "context adequat".
Francisco Cabezas
Havia de ser un acte una mica ensopit, sense estridències, sense pirotècnia, sense confeti. Vuit futbolistes del Barça, campions del món amb Espanya aquest estiu al guanyar a l’Argentina de Messi a Nova York, havien de posar sobre la gespa de l’Spotify Camp Nou per fotografiar-se amb el trofeu abans del partit contra l’Athletic Club. Mentrestant, l’speaker de l’estadi rebria indicacions perquè l’afició aplaudís els homenatjats si els venia de gust. Res més. És a dir, just el que van fer ahir a la nit al Bernabéu el català Marc Cucurella, amb el Reial Madrid –d’allò més somrient– i el guipuscoà Mikel Oyarzabal, amb la Reial Societat –semblava que digués: "vull desaparèixer"–. Però res d’això es veurà aquesta nit a l’estadi blaugrana.
Una celebració incòmoda
El president del Barça, Joan Laporta, va confirmar ahir que no hi haurà homenatge als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial als Estats Units: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal i l’últim a arribar, un Rodri Hernández que podrà jugar els seus primers minuts amb la samarreta barcelonista. Les càrregues policials que van patir alguns seguidors blaugrana diumenge a les portes de l’estadi Martínez Valero d’Elx van fer que l’entitat barcelonista sol·licités a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la suspensió d’una celebració que seria massa incòmoda. L’ens federatiu ho va acceptar sense gaires objeccions després d’escoltar les explicacions que van donar els dirigents del Barça, que van apel·lar a la responsabilitat.
"No se celebrarà l’acte de reconeixement als jugadors que van guanyar el Mundial perquè no estem en el context més apropiat. Ho hem avisat la Federació Espanyola i ho entén. El futbol ha d’unir", va expressar el president blaugrana durant una breu intervenció en els mitjans del club.
Els actors implicats entenien que la rebuda de l’afició del Barça al Camp Nou no seria agradable davant el que va passar a Elx. Les imatges difoses a les xarxes socials en les quals es veuen els cops que va rebre un soci del Barça, menor d’edat, per part de diversos agents, han indignat la massa barcelonista. Diversos seguidors van denunciar, a més, que els van requisar banderes estelades abans del partit.
De fet, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja va anunciar dimarts que la Policia Nacional ha obert una investigació per valorar l’actuació dels agents implicats en les càrregues policials. Marlaska fins i tot va comentar que hi hauria la possibilitat que s’hagués fet un ús desproporcionat de la força policial en els aldarulls.
"Condemnem l’actuació desproporcionada i violenta. El Barça demana que es rebi el càstig un cop es confirmin els fets. Les imatges en aquest cas són clares", va insistir el mandatari blaugrana.
L’ANC, abans que el Barça i la RFEF prenguessin la determinació de suspendre l’homenatge als mundialistes espanyols, ja havia avisat que repartiria 10.000 banderes estelades als voltants de l’Spotify Camp Nou abans del partit contra l’Athletic. Aquesta iniciativa continua vigent. "Cap homenatge als opressors", va atiar a les xarxes socials l’Assemblea Nacional Catalana en una setmana en què el Govern de la Generalitat, a través de la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ja va condemnar "la violència" dels agents. Junts, ERC i la CUP també van denunciar les càrregues a l’estadi Martínez Valero.
El Barça, en qualsevol cas, va precisar a aquest diari que, com a club, no pretén organitzar un acte institucional o polític amb l’estelada, com a protagonista tal com va arribar a interpretar-se ahir després de la intervenció de Laporta. Tampoc hi ha previstos parlaments, ni es llegiran manifestos, ni hi haurà accions institucionals pròpies de caràcter polític. És a dir, el que passi a les grades del Camp Nou serà de manera espontània, malgrat la crida d’organitzacions independentistes com Òmnium, ANC o diferents grups d’animació.
En les declaracions de Laporta d’ahir parlava d’"acte d’exaltació de l’estelada", "que ha de servir d’una vegada per sempre perquè els culers i els catalans puguem portar-la sense que corri perill la nostra integritat física. I que serveixi també perquè deixi de ser un estigma entre les forces de seguretat i ordre públic". Fonts del club blaugrana insistien que l’entitatel que fa és promoure "la llibertat d’expressió des del respecte", porti o no l’ensenya independentista aquesta nit.
Ja va ser ben incòmode l’homenatge que van rebre els tres futbolistes de l’Athletic campions del món (Unai Simón, Aymeric Laporte i Nico Williams). San Mamés va acollir l’acte entre xiulades.
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