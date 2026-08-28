La banyolina Laia Pèlachs fa història al Mundial de piragüisme amb una plata
Va ser subcampiona en K1 1000 a Poznan (Polònia) amb un temps de 4:14.76 només superat per l’hongaresa Zsoka Csikos
Dia històric per a la banyolina Laia Pèlachs, que va guanyar la seva primera medalla en un mundial. Ho va aconseguir a Poznan (Polònia) en la categoria K1 1000, segellant un segon lloc fantàstic gràcies a un 4:14.76. «Estem en un núvol amb aquesta plata, Laia», va piular el compte de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme.
L’alegria estava més que justificada. A la banyolina només la va superar l’hongaresa Zsoka Csikos, que va aturar el cronòmetre amb un 4:11.95. El tercer esgraó del podi va ser per a la danesa Pernille Knudsen, amb 4:17.30.
La palista del CN Banyoles, de 27 anys, acumula gairebé un centenar de medalles en competicions estatals i internacionals, entre les quals destaquen una plata i un bronze en els campionats europeus absoluts en K-2 (2021 i 2022), una plata en el mundial sub-23 en K-2 (2019) i un bronze en l’europeu sub-23 en K-1 (2021).
Recentment, Pèlachs ha tornat a competir internacionalment després de gairebé dos anys d’absència en competicions d’aquest nivell. La medalla de plata té un mèrit increïble.
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