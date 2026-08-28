Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona - Las PalmasFestival AcústicaComarquesEsportsAgenda Girona
instagramlinkedin

La banyolina Laia Pèlachs fa història al Mundial de piragüisme amb una plata

Va ser subcampiona en K1 1000 a Poznan (Polònia) amb un temps de 4:14.76 només superat per l’hongaresa Zsoka Csikos

Laia Pèlachs, celebrant la medalla.

Laia Pèlachs, celebrant la medalla. / @RFEPiraguismo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Dia històric per a la banyolina Laia Pèlachs, que va guanyar la seva primera medalla en un mundial. Ho va aconseguir a Poznan (Polònia) en la categoria K1 1000, segellant un segon lloc fantàstic gràcies a un 4:14.76. «Estem en un núvol amb aquesta plata, Laia», va piular el compte de la Reial Federació Espanyola de Piragüisme.

L’alegria estava més que justificada. A la banyolina només la va superar l’hongaresa Zsoka Csikos, que va aturar el cronòmetre amb un 4:11.95. El tercer esgraó del podi va ser per a la danesa Pernille Knudsen, amb 4:17.30.

La palista del CN Banyoles, de 27 anys, acumula gairebé un centenar de medalles en competicions estatals i internacionals, entre les quals destaquen una plata i un bronze en els campionats europeus absoluts en K-2 (2021 i 2022), una plata en el mundial sub-23 en K-2 (2019) i un bronze en l’europeu sub-23 en K-1 (2021).

Notícies relacionades

Recentment, Pèlachs ha tornat a competir internacionalment després de gairebé dos anys d’absència en competicions d’aquest nivell. La medalla de plata té un mèrit increïble.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
  2. Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
  3. La masia de Viladrau on va néixer el bandoler Serrallonga obté el permís d'obres i engeguen una campanya de finançament
  4. Caguetes a Montilivi
  5. El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
  6. Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
  7. Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
  8. Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov

Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona

Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona

Les entitats del Seguici Popular de Tarragona s’uneixen per exigir solucions a l'Ajuntament per les goteres a la Casa de la Festa

Les entitats del Seguici Popular de Tarragona s’uneixen per exigir solucions a l'Ajuntament per les goteres a la Casa de la Festa

La banyolina Laia Pèlachs fa història al Mundial de piragüisme amb una plata

La banyolina Laia Pèlachs fa història al Mundial de piragüisme amb una plata

Set persones evacuades i dues mascotes perden la vida en l'incendi d'un estudi a Lloret

Set persones evacuades i dues mascotes perden la vida en l'incendi d'un estudi a Lloret

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts

Si et passa això amb la cobertura del mòbil, revisa el banc: podries ser víctima d’un robatori

Si et passa això amb la cobertura del mòbil, revisa el banc: podries ser víctima d’un robatori

Confirmat per la Llei de Benestar Animal: Si tens un gos i no fas això, et poden multar amb fins a 10.000 euros

Confirmat per la Llei de Benestar Animal: Si tens un gos i no fas això, et poden multar amb fins a 10.000 euros

Temps a Catalunya demà dissabte: la matinada serà diferent i el sol marcarà una jornada amb calor moderada i sense xafogor

Temps a Catalunya demà dissabte: la matinada serà diferent i el sol marcarà una jornada amb calor moderada i sense xafogor
Tracking Pixel Contents