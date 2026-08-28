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La contracrònica

El Camp Nou es bolca en una nit reivindicativa

El feu blaugrana, gairebé atapeït per a l’estrena a casa de lliga de l’equip de Hansi Flick, va viure fora de si la victòria davant l’Athletic Club.

L’estadi es va omplir d’estelades, que van ser onejades especialment a l’inici del partit i durant el minut 17.14.

Les estelades a la grada del Camp Nou en l’inici del partit. | JORDI COTRINA

Les estelades a la grada del Camp Nou en l’inici del partit. | JORDI COTRINA

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Laia Bonals

Barcelona

Va sonar l’himne del Barça per primera vegada al Camp Nou aquesta temporada. Els 59.326 aficionats que gairebé van omplir la grada el dia de l’estrena van pujar els decibels, alhora que molts van alçar al cel una bandera amb l’estelada. El símbol va omplir tots els sectors de l’estadi, on presidien dues banderes de grans dimensions al lateral. Una reivindicació conjunta per part de la majoria de l’estadi, observada pels centenars de turistes que observaven curiosos l’escena.

Aquesta va ser la culminació d’una jornada que va començar hores abans als voltants del camp. Se sentia dia especial. A les 19.30 hores, membres de l’Assemblea Nacional de Catalunya es van col·locar a les portes d’entrada a l’estadi. Uniformats amb samarretes de l’organització amb el lema Hi som, repartien cartolines amb l’estelada estampada. Molts les agafaven, alguns a grapats, per repartir-les entre les famílies i amics que anaven entrant a l’estadi. Minuts després, va parlar Josep Vila, el president de l’ANC.

"Davant situacions de catalanofòbia, xenofòbia i violència injustificada, la millor resposta és omplir els estadis amb estelades amb tota la dignitat. Fem una crida al fet que tothom llueixi estelades a tots els estadis esportius, no només en aquest partit del Camp Nou", va reclamar. "Volem aplaudir la decisió de Joan Laporta de no fer un homenatge a una selecció que no és la nostra, que representa un Estat que ens nega. El repartiment està tenint molt bona acollida, esperem que la imatge al camp amb les estelades sigui potent", afegia.

La realitat és que ho va ser. A mesura que es va anar omplint el feu blaugrana, la imatge era imponent. L’estadi, bastant més avançat que en l’últim partit de la temporada passada, esperava els seus aficionats per a l’estrena a casa. Hi va haver alguna provatura de càntic en els prolegòmens, però el plat fort va ser quan per megafonia va començar a sonar l’himne, que va acabar cantant-se a capela.

Desenes de milers de socis van elevar les estelades, que van escortar dues grans banderes penjades al lateral. Els focs artificials van emmarcar el moment. En el minut 17.14 van tornar els càntics, una mica més descafeïnats.

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La jornada es va tancar sense cap incident. Tot just després de les dues vegades que la megafonia va demanar als aficionats que moderessin els seus càntics, recordant que "la legislació per a la prevenció de la violència en l’esport prohibeix i sanciona la participació activa en actes violents, xenòfobs, homòfobs o racistes" després de càntics de "puta Espanya i puta selecció".

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