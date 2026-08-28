Defensa, ritme i bones sensacions en l'estrena de l'Spar Girona
Les de Roberto Íñiguez superen amb claredat a un Manresa de dues categories per sota en el primer amistós de pretemporada (102-41)
Bones sensacions en l’estrena de l’Spar Girona 2026-2027 en el primer amistós de pretemporada, que es va imposar amb claredat al Manresa CBF. Des del salt inicial les gironines van sortir disposades a imposar la seva teorica superioritat. Les de Roberto Íñiguez tenen pressa per consolidar automatismes de cara al 30 de setembre, quan es disputaran ser o no ser a l’Eurolliga Femenina, i un d’ells es voler imposar una presència física a tota al pista durant tot el partit, que ahir vaa ofegar les dues bases del Manresa encarregades de fer jugar l’equip, Marina Melero i Sira Gaspà. Amb això, i amb una transició ofensiva com a norma principal, les gironines van generar els primers avantatges que van anar creixent al llarg del partit.
Com és clàssic als primers testos de pretemporada, les cames van començar a pesar i les manresanes, a través de les dues bases que fins aleshores s’havien trobat molt exigides, van trobar les primeres vies d’anotació, acumulant les primeres sensacions positives del partit.
En clau Spar Girona, tot i la superioritat física que dona enfrontar-te a un equip de dues categories inferiors a la teva, els rols comencen a estar definits. Madison Conner ha arribat a Fontajau per esdevenir la tiradora clàssica que tant ha mancat a Fontajau als últims anys, Queralt Casas aportarà el punt de veterania tan necessari. Especialment interessant va ser l’actuació de Juana Camilión, més en tasques de base, allunyada d’un rol més anotador amb el que arribava d’Estudiantes.
Tant Adrià Martínez, entrenador manresà, com Íñiguez tenien clar el context en el qual arribava el Torneig Platja d’Aro d’ahir, rotacions curtes, moltíssim reforç positiu, i moltes correccions. Les gironines el que sí que va anar variant va ser les idees ofensives. Íñiguez ha decidit renovar alguns dels sistemes ofensius que ja aplicava l’any passat, cosa que va obrir el partit, sobretot a la segona meitat. El Manresa, que avui torna a disputar un altre duel amistós, va ser capaç de trobar millors sensacions a mesura que el partit arribava a les acaballes, mentre que l’Spar Girona, que tan sols va acumular un cinc a pista íntegrament del primer equip en dos moments del partit, van perdre el domini aclaparador del principi. El marcador va acabar reflectint la diferència entre dos equips que es diferencien en dues categories i es troben a la segona setmana de pretemporada.
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