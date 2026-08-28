Bàsquet
L’Spar Girona 26-27 obre la veda avui a Platja d’Aro
Les de Roberto Íñiguez s’enfronten al CBF Manresa (20:00 h) en el que serà el debut de Queralt Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilión
Avui aixeca el teló de la temporada 2026-2027 l’Spar Girona amb la disputa del seu primer test amistós de la pretemporada. Serà a les 20:00 h, al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro contra el Manresa CBF, equip de Lliga Femenina 2. Serà una primera presa de contacte contra un rival que competeix dues categories per sota de les gironines, però que servirà per a treure’s la pols del damunt i recuperar la sensació de competir.
El tècnic basc ha reconegut durant la prèvia que l’equip està seguint el pla i que a poc a poc es va ajustant. «Ens estem adaptant buscant que no hi hagi problemes físics», ha remarcat. En aquesta línia, les gironines saltaran avui al parquet de Platja d’Aro fent valer la idea que recorda que el partit és un entrenament més. «El més important és que les coses que més hem repetit durant el dia a dia, durant els primers entrenaments, surtin també demà», ha explicat Íñiguez.
També ha confessat que avui tindran minuts les jugadores de la base que estan donant un cop de mà durant els primers dies de la pretemporada. «És un premi per a elles», ha reconegut el tècnic de l’Spar Girona. El duel d'avui, però, també ha de servir per traçar la línia d’aquells aspectes que l’equip no encaixa a la velocitat que l’equip tècnic voldria, en el que serà el debut amb la samarreta gironina de Queralt Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilión.
Content per la plantilla
«Tenim una plantilla llarga, és el que volíem». Així de clar ha estat Íñiguez al ser preguntat per la incorporació d’Adut Bulgak, la interior sud-sudanesa. El tècnic ha calcat el discurs de Pere Puig de fa uns dies quan valorava el mercat, i ha reconegut que l’equip no té grans jugadores com en temporades anteriors, però és la realitat que imposa la nova situació de mercat al bàsquet Europeu.
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