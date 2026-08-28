Bàsquet
Moncho Fernández: "És una pretemporada complicada"
Les baixes d'Isaac Vázquez, dos mesos, i Aljaz Kunc, un mes, minven l'inici de la pretemporada del FIATC Girona
Els gironins s'estrenen demà contra el Cheshire Phoenix anglès a Platja d'Aro (20:00 h)
Toca tornar a competir. Després de dues setmanes d'entrenaments, els FIATC Girona disputarà demà el primer test de la pretemporada. Ho farà al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro, contra el Cheshire Phoenix anglès, que ja es troba per terres gironines, a les 20:00 h. Ara bé, els aficionats que s'acostin a Platja d'Aro només tindran l'oportunitat de veure una cara nova de les set que s'han fet oficials: Stanley Whittaker.
Durant la prèvia de l'estrena, Moncho Fernández ha explicat a mitjans del club que la lesió d'Isaac Vázquez s'allargarà dos mesos, i que Aljaz Kunc tampoc estarà disponible fins a l'estrena a l'ACB. Mala peça al teler a unes setmanes de preparació que ja eren més atípiques que en edicions temporades. "No és una pretemporada normal", ha expressat resignat Moncho.
Demà a Platja d'Aro tampoc hi seran Andrzej Pluta i David N'Guessan, amb les seves seleccions, i Jassel Pérez, que no s'incorporarà fins dilluns. L'única incògnita és Mac McClung, que dilluns va disputar la final del Dunkmann. Maxi Fjellerup, que encara no ha entrenat amb el grup, es troba a la fase final de la seva recuperació.
Malgrat tot, el tècnic gallec s'ha mostrat "molt content" de l'equip de què disposa, però s'ha mostrat prudent i no ha volgut llançar campanes al vol, "encara és aviat per veure fins on podem arribar", ha comentat. L'equip saltarà demà al parquet de Platja d'Aro amb tan sols sis jugadors del primer equip i un grapat de jugadors de l'U22.
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