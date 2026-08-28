Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temporada AltaCirc FiresTsygankovDan PeralboRiuada NepalSi Us Plau RosesAcústica
instagramlinkedin

El PSG i el City, dos rivals durs i amb morbo per al Barça a la Champions

Thierry Henry mostra la papereta del Barça durant el sorteig de la fase lliga de la Champions 2026/27, celebrat a Mònaco.

Thierry Henry mostra la papereta del Barça durant el sorteig de la fase lliga de la Champions 2026/27, celebrat a Mònaco. / VALERY HACHE / AFP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Sergio R. Viñas

Madrid

El Barça no va tenir sort en el sorteig de la Champions. El mateix pensen l’Atlètic i el Vila-real, mentre que el Reial Madrid considera que podria haver sigut bastant pitjor. I segurament el Betis es mostri també conforme amb el sorteig. Els blaugranes rebran el Manchester City que ha sigut de Rodri durant tants anys i visitaran el PSG de Luis Enrique i, ara, de Ferran. El Galatasaray i el Sabah àzeri obligaran els de Flick a dos dels viatges més llargs possibles. I el Camp Nou rebrà dos oponents perillosos, l’Aston Villa i el Como de Cesc Fàbregas. L’Sporting, a Lisboa, i el Feyenoord, a Barcelona, completen el seu sorteig

El Reial Madrid, per la seva banda, va evitar tots els cocos dels bombos secundaris. El seu partit més exigent tindrà lloc a Londres contra l’Arsenal. Al Santiago Bernabéu rebrà l’Inter, el PSV Eindhoven, el Leipizig i el LASK austríac. Les altres tres visites seran al Roma, a l’AEK i a un Xakhtar que aquest any jugarà com a local a Stamford Bridge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents