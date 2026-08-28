FUTBOL
La UEFA prepara una denúncia penal contra Infantino
L’organisme europeu afirma que el president de la FIFA va dissenyar el seu pla opac i secret per vendre el 20% del negoci dels Mundials buscant un interès econòmic propi.
Sergio R. Viñas
La UEFA ha sol·licitat autorització a un tribunal federal de Florida (EUA) per accedir a informació de FIFA (Americas), Inc. i de FWC2026 US, Inc. (la mercantil organitzadora del Mundial 2026 finalitzat fa un mes) per a una denúncia penal que està preparant contra el president de la FIFA, Gianni Infantino. EL PERIÓDICO ha tingut accés a l’escrit remès per la UEFA a aquest tribunal, en el qual afirma que Infantino va incórrer en "gestió deslleial criminal" amb el seu fallit projecte de comercialitzar els Mundials de futbol masculí i femení, un delicte recollit en el Codi Penal suís, seu de la FIFA i país on la UEFA interposarà la demanda.
Els motius de la UEFA
En el seu escrit, la UEFA detalla el presumpte modus operandi criminal d’Infantino i dels seus socis comercials que motiva la seva sol·licitud. Explica la UEFA al tribunal de Florida que el projecte FIFA Forward Enterprise (FFE), pel qual la FIFA pretenia vendre un 20% dels seus negocis mundialistes a un tercer a canvi de 4.200 milions de dòlars, va ser dissenyat des del principi de manera secreta entre Infantino i els que havien de ser els adjudicataris d’aquest percentatge.
Joshua Kushner, que és cunyat d’Ivanka Trump, filla del president nord-americà, i Greg Maffei, empresari també vinculat al líder republicà, haurien participat de manera directa amb Infantino en el disseny d’aquesta operació. El primer és el fundador de Thrive Capital, l’empresa que lideraria el conglomerat d’inversors per comprar part del negoci de la FIFA, i el segon exerceix com a assessor. Així, la UEFA apel·la a la participació de Kushner, de Maffei i d’Infantino el juliol del 2025 com una fita clau en el disseny d’un projecte que el president de la FIFA va ocultar deliberadament a la resta de l’organització i també a les federacions nacionals.
La premeditació i opacitat d’Infantino per tirar endavant el projecte, sempre segons l’escrit de la UEFA, va quedar ben patent també en una reunió de cinc alts directius de la FIFA en vigílies de la final del Mundial que Espanya va guanyar contra l’Argentina. Infantino hauria forçat aquests directius a votar l’aprovació del projecte donant-los poques hores de marge. Tres van votar-hi a favor, entre els quals hi ha l’espanyol Emilio García Silvero.
30 milions per a Infantino
La UEFA també acusa Infantino de preparar un pla per comprar el vot favorable de les federacions a l’oferir-los un pagament extraordinari de 20 milions de dòlars si el projecte tirava endavant. Entre altres coses perquè el president de la FIFA s’assegurava amb ell una remuneració de 30 milions de dòlars, segons la informació obtinguda per part de l’organisme europeu.
Denuncia també la UEFA que, al marge de la resta d’aspectes, l’operació dissenyada per Infantino valorava el negoci dels Mundials en al voltant de 20.000 milions de dòlars, quan les seves pròpies estimacions situen la xifra en uns 30.000. I apel·la en aquest sentit que el 2018 Infantino va estudiar una proposta d’uns 25.000 milions per drets limitats durant 12 anys de només dues competicions.
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