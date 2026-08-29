Champions
El Barça començarà la Champions contra el Feyenoord i jugarà amb el PSG la setmana del clàssic
L’equip de Hansi Flick debutarà a casa el dimecres 9 de setembre a les 18.45 h.
El Periódico
El Barcelona començarà la fase lliga de la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou; el Reial Madrid, contra l’Inter al Bernabéu; l’Atlètic de Madrid, contra el Liverpool a Anfield; el Betis, al camp del Lilla, i el Vila-real, contra el Borussia a Dortmund, segons el calendari de la competició anunciat aquest dissabte.
El Reial Madrid, el Betis i el Vila-real s’estrenaran en aquesta edició el dimarts 8 de setembre, tots tres a les 21.00 hora central europea, mentre que l’Atlètic i el Barcelona ho faran el dimecres 9 de setembre. El conjunt blaugrana a les 18.45 i el blanc-i-vermell a les 21.00.
Calendari del Barça en la fase lliga de la Champions
Jornada 1: FC Barcelona - Feyenoord (9 de setembre del 2026 a les 18.45 hores a l’Spotify Camp Nou).
Jornada 2: Galatasaray - FC Barcelona (13 d’octubre del 2026 a les 21.00 hores en el Rams Park).
Jornada 3: PSG - FC Barcelona(20 d’octubre del 2026 a les 21.00 hores al Parc dels Prínceps).
Jornada 4: FC Barcelona - Aston Villa (3 de novembre del 2026 a les 21.00 hores a l’Spotify Camp Nou).
Jornada 5: Sabah FC - FC Barcelona (25 de novembre del 2026 a les 18.45 hores al Bank Respublika Arena).
Jornada 6: FC Barcelona- Manchester City (8 de desembre del 2026 a les 21.00 hores a l’Spotify Camp Nou).
Jornada 7: Sporting CP - FC Barcelona (20 de gener del 2026 a les 21.00 hores a l’Estadi José Alvalade).
Jornada 8: FC Barcelona - Como 1907 (27 de gener del 2027 a les 21.00 hores a l’Spotify Camp Nou).
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