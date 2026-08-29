Bàsquet
Berta Ribas torna allà on és va formar: Jugarà al GEiEG després de quatre anys a l'Spar Girona
La gironina aposta per les grupistes, el club on es va formar com a jugadora
Després de 4 temporades a Fontajau, Ribas buscava un rol amb més protagonisme
Berta Ribas (Girona, 22 anys) ja té nou destí. Després de quatre temporades vinculada a l'Spar Girona, els dos primers amb el Tordera i amb protagonisme testimonial al primer equip i els dos últims, ja plenament integrada en la dinàmica del primer equip del club, la gironina ha decidit quin serà el següent capítol de la seva carrera. La gironina jugarà al GEiEG, el club on va fer la seva etapa formativa, i que actualment milita a Lliga Femenina 2.
Ribas va decidir abandonar l'Uni Girona aquest estiu, ara fa 71 dies. No era un pas senzill per a ella. Renunciar a viure dins de la dinàmica d'un equip de màxim nivell. La nova jugadora grupista està completament agraïda per aquesta etapa, però buscava tenir el protagonisme que a Fontajau no ha tingut les últimes temporades.
Per a decantar-se pel club grupista com a la següent parada de la seva carrera, hi ha un parell d'arguments que hi han tingut força pes: Seguir a casa, i poder continuar estudiant. El GEiEG és el club on Ribas va completar la seva etapa de formació. La decisió li permetrà continuar la carrera d'Enginyeria Mecànica, que ja fa uns anys que compagina amb la seva carrera a les pistes.
Han estat 34 partits en les dues últimes temporades entre la Lliga Femenina Endesa i les competicions europees amb l'Uni Girona. Al GEiEG, a Lliga Femenina 2, trobarà la confiança i la continuïtat per a jugar de manera continuada per a tornar a sentir-se jugadora.
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