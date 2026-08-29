GP DE MOTORLAND
La «‘chao, pescao’» de Marc Márquez en el dissabte triomfal d’Aragó
Primera part perfecta, Primera carrera rodona. Primer intent complet. Primera revenja complerta. Marc Márquez (Ducati) ha guanyat, a l'estil campioníssim (com gairebé sempre) la carrera d’avui a l’‘sprint’ del Gran Premi d’Aragó. Més ve la gran i necessita els 25 punts en joc. En això està.
Emilio Pérez de Rozas
Pot ser, sens dubte, que el català Marc Márquez (Ducati), 33 anys, nou vegades campió del món de motociclisme, un dels cinc millors pilots de la història, no repeteixi títol aquest any. Pot ser. Però també pot ser que sí que el renovi, també.
Va arribar a Motorland (Alcañiz, Aragó), a 40 punts del líder, el madrileny Jorge Martín (Aprilia), i se n’anirà a dormir aquesta nit a 33 punts de ‘Martinator ’, quan encara resten 358 punts en joc. Tothom sap que el circuit aragonès és un dels seus traçats preferits i, per tant, la seva aposta és a fons. «S’ha d’aspirar al títol: 37 punts, 12 dissabte i 25, diumenge. No hi ha cap altra opció si volem aspirar al títol», va assenyalar ‘Il Cannibale ’ a l’arribar dijous a Alcanyís.
I per a això, que ho sàpiguen, el noi de Cervera (Lleida), que aquí està acompanyat per tota la seva família, va decidir maltractar-se, sacrificar-se, patir, dimecres passat, quan es va acostar a un kàrting pròxim a Motorland amb la Ducati ‘Panigale’, una moto de carrer però gairebé de MotoGP, i va realitzar un munt de voltes a 43 graus. «Feia una calor insuportable», explica un dels seus assistents. «¡Com per no voler guanyar el Mundial!»
A aquesta tortura, el més gran dels Márquez va afegir la perícia de sempre, la seva picardia, la seva saviesa, la seva experiència, la seva llestesa i va fer veure (des de Ducati asseguren que no estava «gens molest, ni enfadat») que la seva fàbrica li havia colat un gol, assenyalant al vídeo resum de Silverstone que patia del braç dret. Havia patit, sí, però va aguantar.
Divendres, el primer dia d’entrenaments, ‘ET’ va estar brutal , devastador, tot i que l’ italià Marco Bezzecchi (Aprilia) hi va estar enganxadet a ell. Márquez només va fer un assaig de tornada ràpida. En tenia prou. I ‘Bezz’ se ’n va adonar. «No em va donar del Marc, només ha fet un ‘time attack’,s’està guardant alguna cosa». Després, és a dir, avui, va arribar la ‘quali’ i MM93 va tractar, sí, d’aconseguir la ‘pole position’ i es va quedar a 89 mil·lèsimes de Bezzecchi, però ni es va immutar, estava en primera línia, segon, enganxadet a l’italià i al costat del seu germà Àlex.
L’estratègia s’estava complint al cent per cent, al mil per mil, al complet. I va arribar la sortida. Tots eren a la graella, temptant-se al sol, suportant la calor que ell havia aguantat dimecres per pobrar-se, solet, a Alcanyís. Així que es va posar l’armilla de gel i va passar els últims deu minuts abans d’anar a la graella meditant a la seva butaca del taller del Lenovo Ducati.
Quan va arribar l’hora, va pujar al seu ‘Desmosedici ’ i, quan es va apagar el semàfor, va sortir com una baixa. «Vaig comprovar», ho veuen tot, ho veu tot, ho sap tot, ho estudia tot, «que Marco havia posat el pneumàtic tou darrere i, per tant, l’oportunitat era superar-lo, passar-li, a la minirecta de sortida i, sobretot colar la moto a l’entrada del primer revolt».
«Vaig veure, a la graella, que Bezzecchi havia muntat el pneumàtic posterior tou i vaig pensar que l’oportunitat era al primer revolt, si sortia bé i aconseguia ficar-li la moto al primer revolt, podia guanyar. I ho vaig aconseguir, tot i que el gras ve demà».
Dit i fet, Marco va sortir bé, però el Marc va sortir tan bé o millor que ell, de manera i manera que, a l’arribar a la corba, Márquez li va ficar la moto amb coratge i sagacitat, superant-lo per dins en actitud molt bèstia. Es continuava complint el pla d’atac. És més, ja al capdavant, s’ha acabat la carrera, van acabar els dubtes, es va posar a rodar a ritme de Motorland (seu), se’n va anar, a poc a poc, del seu germà el ‘Pistolas’, tot i que mai el va avantatjar en un segon i va creuar la meta en actitud campió, perdó, en actitud nou vegades campió.
«Avui ha sortit tot bé, sí, però hem d’arrodonir la nostra feina demà, en la carrera llarga, hem d’intentar aconseguir la grossa, els 25 punts del GP i no serà fàcil, però avui hem demostrat que estem preparats per intentar-ho», va assenyalar Márquez, que suma ja més victòries a l’‘esprint’ que ningú (20) i que avui va aconseguir la medalla número cinc del curs: Brasil, Jerez, Hongria, Alemanya i Aragó.
Classificació carrera a l’'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minuts 37.995 segons; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 1.140 segons; 3. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 2.089 segons; 4. Pedro Acosta (KTM), a 2.648 segons i 5. Jorge Martín (Aprilia), a 6.237 segons.
Mundial de pilots: 1. Jorge MARTÍN (Espanya), 245 punts; 2. Marc BEZZECCHI (Itàlia), 216; 3. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 212; 4. Ai OGURA (Japó), 203 i 5. Fabio Di Giannantonio (Itàlia), 199.
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