l’inici d’un campionat marcat per la incertesa
La Lliga F s’obre amb fuga d’estrelles
La falta de competència i la incertesa constant sobre els seus drets audiovisuals perjudiquen una competició que comença aquest cap de setmana sense alguns referents, que han optat per lligues més competitives, com l’anglesa.
Laia Bonals
Estem davant un punt d’inflexió per a la Lliga F. La competició de futbol femení espanyola passa un període de transformació i dubtes. Les sortides de jugadores destacades i emblemes com Alèxia Putellas a la Lliga anglesa, una tendència que va començar fa uns anys i es va voler negar, i la constant problemàtica amb els drets audiovisuals i patrocinis posen en una situació d’incertesa la Lliga.
Mentre d’altres es consoliden, la Lliga F està estancada. Tot això en un any en què té la inversió privada més notable de la seva història després d’arribar a un acord amb Gasol16 Ventures, propietat de Pau Gasol, que passa a ser màxima inversora de la competició nacional de futbol femení amb una inversió de 55 milions d’euros que seran desemborsats en quatre temporades i estan orientats al desenvolupament de l’estructura comercial i operativa de la Lliga F, el creixement i la consolidació d’un model sostenible a llarg termini per a la competició i els seus clubs, i la projecció de les futbolistes.
Alexia, Mapi, Ona Batlle...
Mariona Caldentey va ser una de les primeres futbolistes que va demostrar que fora de la Lliga F (i del Barça) no hi feia tant fred. Va fitxar per l’Arsenal l’any 2024 i va formar part dels primers compassos d’una tendència que s’ha anat confirmant amb el pas dels anys. El creixement de la Lliga anglesa ha sigut exponencial i està ben consolidat. Menys clubs, més competitivitat i tot això amb més recursos que permeten ser un reclam per a grans futbolistes.
Si aquesta tendència va començar el 2024 (tot i que jugadores com Vicky Losada i Jana Fernández van provar-ho abans), aquest estiu ha tingut el seu punt culminant amb l’arribada d’Alèxia Putellas. L’eterna capitana del Barça va fitxar pel London City, juntament amb Mapi León. Tot això alhora que Ona Batlle i Misa Rodríguez van arribar a l’Arsenal; Natalia Ramos, al Liverpool, o Andrea Medina, al Manchester United. Fins aquest moment, des de l’inici del mercat de fitxatges, fins a 10 futbolistes han fitxat per un equip anglès.
Un element que evidencia els problemes a la Lliga F és la falta de competència real. Si mirem la part alta de la taula, el Barça domina la competició gairebé un lustre, amb un registre de victòries pràcticament absolut cada temporada. Per darrere, el Reial Madrid o l’Atlètic de Madrid no han acabat de fer el pas o trobar la tecla per poder discutir el domini blaugrana. A part de la falta d’inversió general per part dels clubs, l’estratègia esportiva ha donat ben pocs fruits. Això repercuteix directament en la qualitat del producte i com aquest es pot vendre cap a fora. Si no hi ha competència, no hi ha espectacle.
És el malson que es repeteix cada estiu. Per enèsima vegada, fins a només uns dies abans que comenci la competició no s’ha pogut saber qui emetrà els partits de la Lliga F, tot i que només a Espanya, ja que la resta de països encara no tenen plataforma designada. Va ser un periple que aquest estiu es va haver de resoldre amb dues rondes per recollir ofertes, intentant que s’arribés al mínim demanat per l’Òrgan de Control per a la Gestió dels Drets Audiovisuals de Lliga F format pels clubs.
Tornada de llegendes
La qüestió és que DAZN tenia els drets adjudicats fins al final de la present temporada, però va decidir trencar l’acord un any abans. Després, va tornar a licitar pels drets que ja tenia, però aconseguint-los a un preu molt més baix. La plataforma, que té exclusiva de tots els partits de la jornada, compartirà amb RTVE i TV-3 fins a quatre partits per cap de setmana.
Malgrat tot això, aquest estiu hi ha hagut tornades il·lusionants per a l’aficionat al futbol espanyol. Dues llegendes, com són Vicky Losada i Jenni Hermoso, han volgut afrontar els seus últims anys de carrera a Espanya. Vicky Losada va arribar cedida per una temporada al Badalona Women procedent del Bristol City Women, gràcies a les sinergies estratègiques de l’ecosistema de clubs de Mercury 13. Per la seva banda, Jenni Hermoso viurà la seva tercera etapa com a jugadora de l’Atlètic de Madrid. La internacional espanyola, de 36 anys, firma com a matalassera fins al 30 de juny del 2027.
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