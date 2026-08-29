Apunt
Sense el 9 es viu de 10
Carme Barceló
Mentre un desafortunadíssim Gil Marín deixava anar foc per la boca després del sorteig de la Champions, el Barça sumava tres punts hores després sense Julián Álvarez i amb una nòmina de futbolistes esplèndida. L’Athletic se’n va anar a Bilbao encaixant tan sols dos gols gràcies a un imponent Unai Simón i el respectable va sortir del Camp Nou ben satisfet.
Envoltats de centenars d’estelades, el vigent campió de Lliga va deixar patent la seva qualitat encara que molts dels seus jugadors no estan al 100%. El dia que això passi, agafeu pitets perquè disfrutareu. Del partit d’Elx al de dijous a la nit l’equip va reforçar la seva imatge, va millorar en diversos aspectes i va deixar tan bon gust de boca que ningú volia rentar-se les dents. Vam reviure sensacions i vam anar a dormir amb aquest regust meravellós que continua latent al paladar després d’ingerir una delicatessen. Sense ser perfectes, aquests jugadors són molt més que funcionals, lluitadors o efectius. Són sòlids i una autèntica delícia.
Crisi emocional
El públic es va aixecar diverses vegades del seient. Perquè es veiessin bé les banderes en onejar-les, per protegirla brutalitat policial que va viure un soci en pròpia carn, per aplaudir Raphinha, per rebre Rodri, per ovacionar Gordon i per reconèixer una, dues i tres jugades precioses de Lamine Yamal. El noi no està passant pel seu millor estat emocional i, de fet, així ho va reconèixer el seu veterà company nouvingut. "Estava una mica capcot però avui ja hem vist la seva millor versió". Sense estar en el seu prime va jugar una excel·lent segona part. El que ha d’arribar, s’endevina. Perquè sabem el que hi ha.
I mentre Gil Marín rugeix per les cantonades i la seva estrella suma dies sense entrenar-se amb una crisi més emocional que física, a Can Barça responen amb educació a un i viuen (no pas sobreviuen) sense l’altre. No llancen la tovallola ni el deixaran tirat. Esperaran fins al final que s’obri el miracle, però la ràbia que destil·len a les oficines matalasseres fan pràcticament impossible el fitxatge. Mentrestant, dues porteries a zero i set gols a favor. Sense el 9 es viu de 10.
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