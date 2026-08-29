Bàsquet
Victòria del FIATC Girona en un primer test de nivell
Els de Moncho Fernández, amb només cinc jugadors del primer equip, van deixar bones sensacions davant un conjunt anglès que va anar de més a menys (93-77)
Posada en escena frenètica ahir a Platja d’Aro del FIATC Girona, que va estrenar la pretemporada donant una clara mostra que l’estil de joc practicat per l’equip la temporada passada, alegre, ràpid i atrevit, també serà la identitat de l’equip aquesta temporada. La sorpresa positiva va ser que Cheshire Phoenix va presentar-se al parquet de Platja d’Aro amb una proposta igual d'atrevida. Des del primer minut, la gent que es va acostar al pavelló va poder veure que la decisió del fet que l’equip anglès fos el primer rival de la temporada 26-27 no havia estat una casualitat.
Els anglesos es van presentar al partit com un equip ofensivament desacomplexat, amb un alt volum de llançament de tres, i buscant castigar la defensa en els primers instants. I els Gironins van acceptar el repte. Possessions curtes, molts llançaments de tres, i força errors clàssics dels primers partits de pretemporada.
McClung va sortir d’inici, juntament amb Whittaker, i malgrat que va ser una rotació curta, fins on van durar les cames, van poder donar mostres que poden arribar a ser una parella de garanties en la direcció de joc. Més enllà del camí que queda per recórrer en l’engranatge de peces del conjunt de Moncho Fernández, poques conclusions més es poden extreure d’un equip que, tan sols va poder comptar amb cinc jugadors del primer equip, amb un bon nivell de forma física, tot sigui dit.
Nikola Maric va ser baixa d’última hora per un procés víric. El bosnià es va sumar a les baixes d’Isaac Vázquez, Aljaz Kunc i Maxi Fjellerup, juntament amb els jugadors que no estaven disponibles per a estar competint amb les seves seleccions. Pep Busquets va haver de disputar minuts d’interior, i els jugadors joves van tenir un protagonisme destacat, sobretot Juher i Sanmartín.
Amb el pas dels minuts, el conjunt anglès va perdre l’embranzida inicial i els gironins es van imposar en la batalla d'estils, en una primera prova de moltíssim valor per a Moncho Fernández i el seu equip tècnic.
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