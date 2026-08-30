Amistats perilloses i estrellat mediàtic de l’exbecari de LaLiga
Qui va ser "el calb dels sortejos de la Champions" ha demostrat ser un excel·lent relacions públiques, servil amb els dirigents autoritaris i enamorat dels focus.
Sergio R. Viñas
Per al gruix dels aficionats al futbol, Gianni Infantino (Brig, Suïssa, 1970) va ser durant molts anys "el calb dels sortejos de la Champions". Poca més exposició pública tenia com a secretari general de la UEFA, el lloc que va ocupar entre el 2009 i 2016 i que va ser plataforma cap a la presidència de la FIFA. Anys abans, com a curiositat, va ser becari de LaLiga.
De portes endins, en canvi, Infantino era i és un excel·lent relacions públiques i poliglot (parla a la perfecció set idiomes). Durant els seus anys a la UEFA va aprofitar els continus contactes amb federacions nacionals, tant europees com externes, per teixir una xarxa de contactes que, en el moment de la veritat, li seria molt útil.
Va passar el 2016, quan va arribar a la presidència de la FIFA de retruc i contra tot pronòstic. Joseph Blatter havia caigut per corrupció i la UEFA va proposar el seu president, Michel Platini, per rellevar-lo. Però l’exfutbolista francès també va acabar caient en desgràcia. Infantino estava en el moment adequat al lloc adequat. I, tot i així, ja ungit com a candidat europeu, pocs el veien de president. Es va beneficiar de la forta divisió a Àsia entre els dos favorits, el jordà Ali bin Hussein i el bareiní Salman Al Khalifa, per convertir-se en el novè president de la FIFA.
Aviat va donar publicitat Infantino a aquestes característiques que tan bé es coneixien als despatxos. Els Mundials de Rússia 2018 i Qatar 2022 ja estaven adjudicats quan va arribar al càrrec, però es va afanar a complimentar els dos règims autoritaris. Amb Putin va arribar a jugar a futbol al Kremlin i, com a premi, va rebre l’Orde de l’Amistat.
Amb Qatar va anar molt més enllà, mudant-se a l’emirat un any abans del Mundial i fent seves (de la FIFA) totes les exigències del règim, com ara el veto a reivindicacions LGTBI+. La traca final del servilisme la reservava per a Donald Trump. Premi FIFA de la Pau, indult per a Balogun i, finalment el pla per vendre un tros del pastís mundialista al cunyat de la seva filla Ivanka.
El regal a l’Aràbia Saudita
En aquest context, va ordir un enrevessat pla perquè l’Aràbia Saudita es quedés amb el Mundial 2034 sense marge per a l’oposició i, segons The Times, ha garantit al Marroc acollir la final del Mundial 2030 que comparteix amb Espanya i Portugal si li dona el seu recolzament. Una promesa, això sí, que va ser desmentida per la mateixa FIFA.
Durant el seu mandat, la FIFA ha multiplicat els seus ingressos a costa de saturar el calendari competitiu i envair l’espai natural de les confederacions i les lligues nacionals. Davant dels seus predecessors, homes de llotja i despatx, Infantino ha buscat convertir-se en una peça més de l’star-system del futbol. Una sobreexposició que li ha guanyat més enemics que amics i que ha jugat en contra seu ara que s’ha convertit, per demèrits propis, en la diana de tants.
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Com desmuntar el millor Girona de la història en només dos anys
- La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són 'molt necessaris
- S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona