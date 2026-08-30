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CALENDARI

El Barça jugarà contra el PSG a la Champions la setmana del clàssic

Héctor Fort realitza un exercici en l'última sessió.

Héctor Fort realitza un exercici en l'última sessió. / Marc Graupera

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El Periódico

Barcelona

La Champions League és el principal objectiu del Barça de Hansi Flick després d’enfilar dos títols de Lliga i començar amb força també aquesta temporada, amb els seus triomfs davant l’Elx (0-5) i l’Athletic Club (2-0). Després del sorteig de la fase lliga de la Champions de dijous (els rivals del Barcelona són Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa; PSG, Sporting CP, Galatasaray i Sabah FK a domicili), ahir la UEFA va comunicar el calendari complet.

El Barça s’estrenarà contra el Feyenoord el 9 de setembre a l’Spotify Camp Nou i en horari vespertí (tres quarts de set). Després de viatjar a Istanbul per jugar contra el Galatasaray, els de Flick repetiran a domicili amb el vigent campió d’Europa, el PSG de Luis Enrique i Dembélé al Parc dels Prínceps. Serà el 20 d’octubre, la mateixa setmana que el Barça jugarà contra el Reial Madrid el primer dels clàssics del curs. El City visitarà el Camp Nou la jornada antepenúltima (8 de desembre), per tancar el Barcelona la lligueta a casa contra el Como de Cesc.

Héctor Fort, a la Reial

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D’altra banda, el Barça va completar ahir el traspàs d’Héctor Fort, de 20 anys, a la Reial Societat, que es queda amb un 60% dels drets del futbolista. El club blaugrana cobrarà uns 8,5 milions d’euros.

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