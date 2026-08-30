CALENDARI
El Barça jugarà contra el PSG a la Champions la setmana del clàssic
El Periódico
La Champions League és el principal objectiu del Barça de Hansi Flick després d’enfilar dos títols de Lliga i començar amb força també aquesta temporada, amb els seus triomfs davant l’Elx (0-5) i l’Athletic Club (2-0). Després del sorteig de la fase lliga de la Champions de dijous (els rivals del Barcelona són Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa; PSG, Sporting CP, Galatasaray i Sabah FK a domicili), ahir la UEFA va comunicar el calendari complet.
El Barça s’estrenarà contra el Feyenoord el 9 de setembre a l’Spotify Camp Nou i en horari vespertí (tres quarts de set). Després de viatjar a Istanbul per jugar contra el Galatasaray, els de Flick repetiran a domicili amb el vigent campió d’Europa, el PSG de Luis Enrique i Dembélé al Parc dels Prínceps. Serà el 20 d’octubre, la mateixa setmana que el Barça jugarà contra el Reial Madrid el primer dels clàssics del curs. El City visitarà el Camp Nou la jornada antepenúltima (8 de desembre), per tancar el Barcelona la lligueta a casa contra el Como de Cesc.
Héctor Fort, a la Reial
D’altra banda, el Barça va completar ahir el traspàs d’Héctor Fort, de 20 anys, a la Reial Societat, que es queda amb un 60% dels drets del futbolista. El club blaugrana cobrarà uns 8,5 milions d’euros.
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Com desmuntar el millor Girona de la història en només dos anys
- La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són 'molt necessaris
- S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona