El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Olot uneixen forces per afavorir a la inclusió social
El club garrotxí i el consorci signen un conveni de col·laboració per incorporar joves del projecte Sostre 360 com a ajudants de material
Gerard Ullastre
L’Olot va tornar a demostrar que és un club que destaca per ampliar la mirada i anar més enllà de l’àmbit estrictament esportiu. El conjunt volcànic va fer públic aquest cap de setmana que ha signat un conveni de col·laboració amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) que consisteix a incorporar dos joves del projecte Sostre 360 com a ajudants de material del primer equip. La iniciativa té com a objectiu afavorir a la integració social, l’autonomia i la formació dels joves en un entorn comunitari i d’equip a través de l’esport i el voluntariat. Tasques com la preparació i recollida de material d’entrenament i el suport al reparador físic són algunes de les activitats que hauran de dur a terme de dilluns a dissabte al matí durant tota la temporada.
El conveni també inclou els desplaçaments dels joves en els partits que l’Olot disputi fora de l’Estadi Municipal així com la possibilitat que, un cop finalitzin el voluntariat, continuïn al servei de l’equip d’entrenadors del futbol base de la Fundació. El CASG s’encarregarà de seleccionar els dos escollits que realitzaran el voluntariat al llarg del pròxim curs 2026/27 prioritzant el compromís i la disponibilitat dels joves. Així mateix, el consorci vetllarà per l’aprofundiment de la llengua catalana i el seguiment tècnic per garantir un bon desenvolupament de la convivència i l’acord.
De fet, aquest és un dels punts clau del conveni. Els joves del projecte Sostre 360 es troben en una situació de vulnerabilitat amb risc d’exclusió social i haver de viure al carrer. Per aquest motiu, molts integrants d’aquest projecte no han tingut mai la possibilitat d’aprendre el català. En aquest sentit, el compromís de l’Olot amb la llengua del país continua igual de ferm que sempre. Al capdavall, l’eslògan d’enguany del club garrotxí és «el club català de veritat». Més enllà de ser una frase amb ganxo, el conjunt volcànic pretén posar en pràctica l’eslògan del club col·laborant perquè els dos escollits aprenguin la llengua catalana, fet que des del club consideren «clau» per garantir una integració plena a l’entorn.
L’any passat, l’Olot i el CASG van dur a terme la prova pilot d’aquest projecte. Una prova pilot que des del club asseguren que va funcionar. Els garrotxins van prorrogar l’estada dels dos joves del projecte Sostre 360 que van estar col·laborant amb l’entrenador i el preparador físic als serveis del club reorientant-los en tasques del futbol base de la Fundació. Un èxit que l’Olot espera repetir aquesta temporada.
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