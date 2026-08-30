Barça
Hansi Flick, sobre Lamine Yamal: «És bo que un jugador somrigui però no sempre ha de ser així»
El tècnic blaugrana ha fet repàs de l’actualitat en la roda de premsa prèvia al partit d’aquest pròxim dilluns contra el Rayo Vallecano.
Laia Bonals
Lamine Yamal està més somrient, va explicar HansiFlick abans del partit contra el RayoVallecano d’aquest pròxim dilluns (21.30 h, DAZN). L’entrenador blaugrana, que va atendre els mitjans hores abans del partit, va voler demanar paciència i calma amb l’extrem català, després d’un estiu marcat per la seva tornada després de lesió i el Mundial. «Hem de recolzar-lo», va recalcar el míster culer.
«És bo que un jugador somrigui, però no sempre ha de ser així. Lamine va jugar el Mundial, ha tornat després de tres setmanes de vacances. El d’Elx no va ser el seu millor partit, però va treballar per a l’equip i vaig estar molt content. Contra l’ Athletic va jugar 90 minuts i va estar molt bé veure’l al seu nivell ‘top’ una altra vegada. En l’entrenament ha estat excel·lent. Hem de recolzar-lo i és el que volem veure d’ell», va dir amb la seva calma habitual Hansi Flick sobre com ha sigut la tornada a la disciplina blaugrana del crac espanyol.
Qui ha tingut alguns problemes físics en els últims dies ha sigut Rodri, va explicar Hansi Flick: «Ha tingut alguns problemes en els últims dies, però avui ha entrenat i ha tingut molt bones sensacions. És clar que està preparat per ser titular, ja ho veurem. Amb Brian [Fariñas] passa el mateix que amb Hamza, em va sorprendre en la pretemporada. És un excel·lent jugador, està en forma i entén el seu rol. És fantàstic veure com millora. No serà fàcil per a ell, però es mereix minuts».
Content amb la plantilla
El pròxim dimarts 1 de setembre es tanca el mercat de fitxatges i Flick ha volgut fer balanç i posar en valor a la seva plantilla. «Per descomptat que estic content amb l’equip. Deco està fent un equip molt fort. No tenim pressió. Deco ha fet una feina fantàstica fins ara. La qualitat en l’entrenament és màxima i això és el més important. Anem per bon camí», va recalcar. A més, va afegir que, amb aquesta plantilla, el Barça pot plantejar-se grans metes. «En una temporada moltes coses poden passar. Tots tenen gana i ara hem de jugar com un equip. Hem de tenir esperit d’equip i així poden passar les coses s. És increïble l’atmosfera que tenim aquí i hem de continuar així per molt que tinguem grans jugadors».
Hansi Flick no entrarà en campanyes ni debats per a la Pilota d’Or. «No és la meva feina. Tinc una feina complicada i no he de centrar-me en això. Al meu equip hi ha bons jugadors, futbolistes de classe mundial. Per ser honest, no és una cosa que m’agradi. L’important és l’equip. No és fàcil escollir un futbolista i donar-li el premi al millor, hi ha molta qualitat al món», relata el tècnic blaugrana.
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